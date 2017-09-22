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۳۱ شهریور ۱۳۹۶، ۳:۴۴

شورای امنیت با همه پرسی اقلیم کردستان عراق مخالفت کرد

شورای امنیت با همه پرسی اقلیم کردستان عراق مخالفت کرد

شورای امنیت سازمان ملل با صدور بیانیه ای درباره بی ثباتی که ممکن است در نتیجه همه پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق به وجود بیاید، هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس پرس، شورای امنیت سازمان ملل امروز پنجشنبه درباره احتمال بی ثباتی ناشی از برگزاری همه پرسی استقلال کردستان عراق هشدار داد و توسل به مذاکره را خواستار شد.

این شورا با صدور بیانیه ای اعلام کرد همه پرسی که قرار است دوشنبه آینده برگزار شود، ممکن است تلاش برای بازگشت پناهجویان به خانه هایشان را با ناکامی مواجه کند.

در همین راستا، آمریکا هم با همه پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق مخالفت کرد و هشدار داد چنین اقدامی به کردهای عراق برای رسیدن به توافق بهتر با دولت بغداد کمک نمی کند.

کد مطلب 4094082
مریم خرمایی

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