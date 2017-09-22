رسول رستگاری در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره اظهارات اخیر وزیر راه و شهرسازی در خصوص پاسخ ایران به مصوبه اخیر مجلس نمایندگان با ورود دو فروند ای تی آر جدید تا چند روز آینده گفت: هم وزیر راه و شهرسازی و هم قائم مقام وی در امور بین الملل (اصغر فخریه کاشان) در دولت یازدهم و پس از امضای موافقت نامه برجام که ایران موفق به امضای خرید ۲۰۰ فروند هواپیما شده مصاحبه های متنوع و متعددی در این خصوص داشتند و خرید هواپیما را بزرگ ترین دستاورد برجام معرفی می کردند.

وی ادامه داد: با این حال فرهاد پرورش مدیرعامل سابق هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) در پایان مأموریت خود خبری را اعلام کرد که تا پیش از آن هیچ یک از مسئولان خرید هواپیماها نگفته بودند و آن این مطلب بود که هواپیماهای وارد شده پس از برجام که همواره آنها را دستاوردهای برجام، هواپیماهای برجامی، میوه برجام و ... می نامیدند، بر خلاف ادعاهای قبلی از محل فاینانس یا سرمایه گذاری خارجی نبوده و نقدا خریداری شده است؛ مبلغی هم که برای خرید هواپیماها پرداخت شده از مصوبه ای بوده که دولت دهم از محل صندوق توسعه ملی به تصویب رسانده است.

کارشناس صنعت هوانوردی افزود: پیش از اظهارات مدیرعامل سابق هما، بارها شاهد اعلام خبر به نتیجه رسیدن و نهایی شدن فاینانسر از جانب طرف های سرمایه گذار خارجی بودیم ولی در عمل اتفاقی را مشاهده نکردیم و دولت و رسانه های وابسته به دولت با مطرح کردن چند باره این اخبار غیر واقعی، توانستند میوه واقعی برجام از نظر خود (پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری) را بچینند.

رستگاری با اشاره به مصوبه اخیر مجلس نمایندگان آمریکا مبنی بر ممنوعیت صدور مجوز فروش هواپیما به ایران از سوی دفتر کنترل داریی های خارجی این کشور (اوفک) و همچنین ممنوعیت هر نوع تأمین مالی خرید این هواپیماها برای ایرلاین های ایرانی، اظهار داشت: مجددا شاهدیم که وزارت راه و شهرسازی و دولت برای کم کردن فشار منتقدان، فعالیت رسانه ای در این زمینه را آغاز کرده است.

وی به اظهارات اخیر آخوندی در دیدار با هیئت فرانسوی اشاره و تصریح کرد: آقای آخوندی در پایان این دیدار خبر دریافت وام ۷۰ میلیون یورویی از فرانسوی ها برای خرید هواپیما را با خوشحالی اعلام کرده است حال آنکه این رقم نه تنها در برابر رقم توافق شده برای کل خریدهایی که وعده داده بودند بسیار ناچیز است، بلکه حتی با آن یک فروند هواپیمای ایرباس A۳۳۰ هم نمی توان خرید. این در حالی است که پیش از این بارها از رقابت شرکت های تأمین کننده مالی اروپایی بر سر حضور در مناقصه فاینانس خرید هواپیما از سوی ایران صحبت می شد. ولی به صورت شفاف بیان نشد که آیا این وام دولت فرانسه در همین راستاست یا وعده جدیدی است که عملیاتی شدن آن هم معلوم نیست؟

این کارشناس اقتصاد حمل و نقل هوایی خاطرنشان کرد: آمریکایی ها برای برای خلف وعده و نقض برجام، راه های فرار زیادی برای خود پیش بینی کرده اند.

حتی قطعات هواپیما هم نمی توانیم بخریم

وی تأکید کرد: شنیده شده یکی از بهانه های آمریکایی ها در صورت تصویب ممنوعیت صدور مجوز اوفک برای فروش هواپیما به ایران در مجلس سنا و امضای آن از سوی رئیس جمهور این کشور، منع فروش قطعات هواپیماهای خریداری شده است؛ چون این کشور در بسیاری از شرکت های سازنده قطعات هواپیما نیز سهام دارد و ما دیگر نمی توانیم مستقیما از کمپانی سازنده، قطعه بخریم؛ بلکه مجبوریم مانند دوران تحریم از واسطه و چند برابر قیمت قطعات هواپیما را تأمین کنیم که این موضوع به معنی بی اثر شدن همه آن تبلیغاتی است که دولتی ها در خصوص برجام و چیدن میوه آن به اسم خرید هواپیمای نو مطرح کرده بودند.

رستگاری افزود: وزیر راه و شهرسازی از ورود هواپیماهای ملخی هم کمک می گیرد و خبر ورود ۲ فروند از آنها که قرار بود پیش از این وارد شود و جزء خریدهای نقدی بوده است را برای کم اهمیت جلوه دادن مصوبه اخیر مجلس نمایندگان آمریکا بیان کرده که جای تأمل دارد. آن هم هواپیماهایی که هنوز بعد از گذشت ماه ها به نحو اقتصادی و برنامه ریزی شده عملیاتی نشده اند و مشکلات خاص خود را دارند. این در حالی است که جامعه هوانوردی ایران منتظر ورود ۵ فروند ایرباسی است که در مصاحبه های قبلی مسئولان گفته شده بود قرار است تا پایان سال ۲۰۱۷ وارد کشور شوند و هنوز این وعده در ۳ تا ۴ ماه مانده به انتهای سال ۲۰۱۷ اتفاق نیفتاده است.