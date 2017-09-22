افزایش نگران کننده گوگرد در بنزین عرضه شده در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر ،نتایج گزارش پروژه پایش کیفیت سوخت شهر تهران در تابستان ۱۳۹۶ نشان می‌دهد در سوخت بنزین عرضه شده در جایگاه ها، عدد اکتان پایین، محتوای گوگرد و بنزن بالا و در سوخت دیزل عدد ستان پایین و محتوای گوگرد استاندارد است. کیفیت پایین یا بالای سوخت، تأثیر به سزایی بر آلودگی هوای شهر دارد.

آنگونه که «وحید حسینی» مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران خبر داده، ‌ با توجه به نقش ۸۵ درصدی منابع متحرک بر آلودگی هوای شهر تهران و تأثیر انکار ناپذیر کیفیت سوخت بر آلودگی خروجی از خودروها، شرکت کنترل کیفیت هوای شهرداری تهران، پارامترهای موثر کیفیت سوخت بر تولید آلاینده ها را به صورت فصلی مورد بررسی و پایش قرار می‌دهد. به گفته وی در پروژه مذکور نمونه‌های تصادفی از جایگاه های شهر برداشت و به آزمایشگاه‌های معتبر ارسال می شود. در این راستا پارامترهای موثر بر آلودگی از سوخت خودروها مورد آنالیز قرار گرفته و در نهایت گزارش آن در اختیار عموم مردم و کارشناسان قرار می گیرد.

نتایج آنالیز سوخت بنزین

مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران در ادامه در خصوص نتایج آنالیز سوخت بنزین گفت: در پروژه آنالیز سوخت بنزین تابستان سال ۱۳۹۶، تعداد ۱۰ نمونه سوخت بنزین با نمونه برداری مستقیم بنزین یورو ۴ و بنزین سوپر از ۵ جایگاه‌های سوخت رسانی شهر تهران شامل سهروردی بعد از بهشتی، مفتح، شریعتی سر بهار، شریعتی معلم و خرمشهر جمع‌آوری و برای آنالیز به یک آزمایشگاه داخلی معتبر فرستاده شد. به گفته حسینی، ‌ این نتایج نشان می‌دهد سوخت بنزین عرضه شده در این تهران عدد اکتان پایینی دارد اما میزان گوگرد و بنزن آن از حد استاندارد بیشتر است. علاوه‌براین همه نمونه‌های تست شده نشان می‌دهند که گوگرد بنزین‌های یورو ۴ بیشتر از محتوای گوگرد بنزین‌های سوپر است.

‌نتایج آنالیز سوخت دیزل

وحید حسینی درباره ‌نتایج آنالیز سوخت دیزل خاطرنشان کرد: در بررسی سوخت دیزل عرضه شده در فصل تابستان سال ۱۳۹۶ تعداد ۵ نمونه سوخت دیزل با نمونه برداری مستقیم از جایگاه های سوخت‌رسانی شهر تهران جمع آوری شده و جهت آنالیز به آزمایشگاه معتبر ایرانی ارسال شد. جایگاه های منتخب شامل پمپ دیزل ترمینال آزادی، تهرانسر، هنگام، ترمینال شرق و فتح بودند. نتایج آنالیز محتوای گوگرد نشان داد محتوای گوگرد همه نمونه‌های سوخت دیزل در محدوده مجاز قرار دارند. پیش از این نتایج آنالیز نمونه‌های گازوئیل در نمونه های فصل بهار بالاتر از حد استاندارد بود ولی در فصل تابستان غلظت محتوای گوگرد در شرایط مطلوبی قرار گرفت.