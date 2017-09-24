به بقالی محل بدهکارند ولی سکه جایزه می دهند/ کبک زیربرف نیستیم

مهرداد حمیدیان پیشکسوت و ملی پوش سابق بوکس در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تغییرات جدید فدراسیون بوکس و سرپرست جدید عنوان کرد: من با تمام کارشناسان بوکس صحبت کرده ام و نظر همه آنها نیز همین است که متاسفانه آقای داوری فکر می کند رشته بوکس مثل رشته های دیگر است اما واقعیت غیر از این است. بوکس ورزشی استثنایی است و شرایطش با تمام رشته های دیگر متفاوت است.

وی افزود: ما بازی های آسیایی جاکارتا را در پیش داریم و متاسفانه اردوی تیم ملی به بهانه های واهی تعطیل شده است. می گویند شرایط تمرینی بد بوده است اما ملی پوشان ما با شرایط بد هم کنار آمده اند و این تعطیلی اردو به ضرر بوکس کشور است. همانطور که همه دیدند در رقابتهای قهرمانی جوانان کشور از مربیان تیم ملی جوانان برای تماشای مسابقات دعوت نشد.

ملی پوش سابق بوکس با انتقاد از سیاستهای سرپرست جدید ادامه داد: داوری از حداقل امکانات بوکس حداکثر استفاده را برای رئیس شدن خود می کند. چگونه است که ایشان ادعا می کند به سوپرمارکت سرفدراسیون بدهکار است اما در مسابقات قهرمانی کشور که هیچگاه مرسوم نبوده است سکه و دستکش جایزه می دهد؟

حمیدیان تصریح کرد: فقط یک درخواست از داوری دارم و آن هم این است که اگر ورزش را دوست دارد زودتر انتخابات را برگزار کند. اصلا اگر قرار است خود او هم رئیس شود زودتر این اتفاق بیفتد.

رئیس سابق هیات بوکس استان لرستان در پاسخ به این سوال که آیا به نظر شما ادامه همکاری با مربی کوبایی به نفع تیم ملی است یا خیر گفت: یک جمله می گویم و آن هم این است که مربی درجه سه کوبا را نباید با مربی درجه یک ایران هم مقایسه کرد.مربیان و ورزشکاران ایران به علم خمینز ایمان آورده اند. شنیده ام که چند مربی که حالا جایگاهی ندارند با واسطه و کانال زدن می خواهند برگردند و فضا را متشنج کنند..

پیشکسوت بوکس با بیان اینکه ما جامعه بوکس همه چیز را می بینیم و می شنویم افزود: داوری هر جا می نشیند از کارنامه خودش می گوید. ایشان اگر مدیریت داشت از دوومیدانی استعفا نمی داد و در کاراته و ژیمناستیک هم رای می آورد. باید به آقای داوری متذکر شویم که ما کبک زیر برف نیستیم.