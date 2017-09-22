  1. استانها
  2. هرمزگان
۳۱ شهریور ۱۳۹۶، ۹:۲۳

رژه بزرگ دریایی شناورهای سطحی و زیرسطحی در بندرعباس برگزار شد

رژه بزرگ دریایی شناورهای سطحی و زیرسطحی در بندرعباس برگزار شد

بندرعباس - شناورهای سطحی و زیرسطحی نیروی دریایی ارتش و سپاه در آبهای خلیج فارس و تنگه هرمز رژه رفتند.

به گزارش خبرنگار مهر، شناورهای سطحی و زیرسطحی نیروی دریایی ارتش و سپاه در خلیج فارس و تنگه هرمز به نمایش اقتدار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران پرداختند.

در این رژه شناورهای تندرو عاشورای سپاه، شناورهای نقطه زن و شناور شهید ناظری که سال گذشته رونمایی شد، نیز حضور دارند. همچنین ناوشکن ها و ناوچه های رزمی نیروی دریایی ارتش با اقتدار در آبهای خلیج فارس قدرت نمایی کردند.

رژه نیروهای مسلح در بندرعباس و خلیج فارس با حضور سردار سرلشکر پاسدار «غلامعلی رشید» فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا (ص) در حال اجرا است.

کد مطلب 4094147

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها