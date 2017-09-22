رژه بزرگ دریایی شناورهای سطحی و زیرسطحی در بندرعباس برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، شناورهای سطحی و زیرسطحی نیروی دریایی ارتش و سپاه در خلیج فارس و تنگه هرمز به نمایش اقتدار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران پرداختند.

در این رژه شناورهای تندرو عاشورای سپاه، شناورهای نقطه زن و شناور شهید ناظری که سال گذشته رونمایی شد، نیز حضور دارند. همچنین ناوشکن ها و ناوچه های رزمی نیروی دریایی ارتش با اقتدار در آبهای خلیج فارس قدرت نمایی کردند.

رژه نیروهای مسلح در بندرعباس و خلیج فارس با حضور سردار سرلشکر پاسدار «غلامعلی رشید» فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا (ص) در حال اجرا است.