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۳۱ شهریور ۱۳۹۶، ۹:۳۲

دقایقی پیش؛

رژه نیروهای مسلح در کرمان آغاز شد

رژه نیروهای مسلح در کرمان آغاز شد

کرمان - رژه نیروهای مسلح به مناسبت هفته دفاع مقدس با حضور نماینده ولی فقیه در استان کرمان و استاندار کرمان در حال برگزاری است.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رژه نیروهای مسلح صبح جمعه به مناسبت هفته دفاع مقدس در شهر کرمان با حضور نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان، استاندارکرمان، فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان، جمعی از مسئولان استان و مقامات نظامی و انتظامی و قشرهای مختلف مردم در بلوار ۲۲ بهمن کرمان برگزار شد.

در این مراسم بخشی از قابلیت ها و توانمندی های رزمی و زرهی نیروهای مسلح مستقر در کرمان توسط یگان های مختلف ارتش، سپاه و نیروی انتظامی به نمایش گذاشته شد.

همچنین یگان های منتخب موتوری، خودرویی و پیاده نیروهای مسلح از مقابل قرآن کریم و جایگاه رژه رفتند.

در این مراسم یاد و خاطره امام راحل (ره) و شهدای والامقام دفاع مقدس و شهدای مدافع حرم به ویژه شهید حججی گرامی داشته شد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمان، استاندارکرمان و جمعی از مسئولان استان قبل از حضور در مراسم رژه نیروهای مسلح به مقام والای شهدا ادای احترام کردند.

کد مطلب 4094149

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