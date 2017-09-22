اهتزاز بیرق های عزا در خراسان جنوبی /آئین علم بندان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، باز صدای نوحه جانان از این وادی به گوش می رسد و بالا رفتن دستهای حسینیان ناقوس جانها را به لرزه می اندازد، به راستی این چه شور است که بعد از هزار و چهارصد سال بازهم یک جهان را به لرزه می اندازد؟ آری؛ تاریخ، خود مبهوت و شگفت‌زده‌ روز خویش است؛ عاشورا ...

مردم خراسان جنوبی در سرزمینی کوچک با دلی بزرگ به بلندای بیرق حسین همنوا با ناله آسمان و زمین، دوشادوش هم، نوای یالثارات الحسین سر می دهند و یا حسین گویان علم های عزا را برپا می کنند.

علم هایی که نسل به نسل آن را گذشتگان خود به ارث برده اند و هر سال نسلی از سادات روز قبل از محرم آن ها را سیاه پوش کرده و با گذشت و گذار در کوچه های شهر ورود ماه عزا را به گوش عاشقان آن حضرت می رسانند.

علم مهم ترین وسیله در اجرای مراسم سوگواری محرم به شمار می رود در هر یک از نقاط استان هر یک از علم ها را به نشانه امام حسین (ع) و اصحابش نامگذاری کرده و هر علم را نمادی از آن شخصیت می پندارند.

مسئول حوزه پژوهش اداره کل میراث فرهنگی خراسان جنوبی در حاشیه برگزاری مراسم علم بندان در گفتگو با خبرنگاران گفت: مراسم علم بندان یا عقد علم در بیرجند و برخی مناطق دیگر استان در غروب آخرین روز ماه ذی الحجه انجام می شود.

سید احمد برآبادی ادامه داد: مراسم علم بندان نشانه شروع مراسم ماه محرم است و در برخی روستاها این مراسم در روزهای پنجم، ششم و هفتم محرم آغاز می شود و علت آن را ورود اهل بیت به کربلا ذکر می کنند.

وی با بیان اینکه علم ها اغلب بانی و علمچی دارند که صاحب علم محسوب می شوند، بیان داشت: این کار به طور موروثی از پدر به پسر بزرگ تر خانواده می رسد.

وی عنوان کرد: روز علم بندان مردم را به وسیله چاووشی خوانی یا اعلام از بلندگو آگاه می سازند پس از جمع شدن مردم، بزرگان و سادات محل لباس ها، دستمال، پارچه ها و توغ علم را می بندند و در حین کار اسپند دود می کنند، یک نفر چاووشی می خواند و دیگران صلوات می فرستند.

برآبادی گفت: مراسم و آئین علم بندان به شماره ۶۲۷- ۲۲/۹/۹۱ در فهرست میراث معنوی کشور (ناملموس) به ثبت رسیده است.

این مراسم امسال با حضور سادات بیرجندی و جمع زیادی از عزاداران در هیئت محبان الزهرا(س) بیرجند برگزار شد.