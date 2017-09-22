۳۱ شهریور ۱۳۹۶، ۱۰:۰۱

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه گرگان:

آئین شیرخوارگان حسینی در ۶ بقعه گرگان برگزار شد

گرگان - رئیس اداره اوقاف و امور خیریه گرگان گفت: مراسم شیرخوارگان حسینی در ۶ بقعه گرگان برگزار شد.

حجت الاسلام عباسعلی مهدوی راد، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امروز مهزمان با اولین روز ماه محرم مراسم شیرخوارگان حسینی در بقعه شهر ستان گرگان برگزار شد.

وی افزود: این مراسم در امامزاده هایی همچون امامزاده عبدالله(ع) گرگان، امامزاده سلیمان(ع) روستای هاشم آباد، امامزاده عبدالله (ع)روستای زیارت، امامزاده طیب(ع) قرن آباد و امامزاده نه تن(ع) گرگان برگزار می شود.

رئیس اداره اوقاف و امورخیریه گرگان گفت: با فرا رسیدن ماه محرم هرروز ساعت هفت صبح در امامزاده عبدالله گرگان مراسم روز خوانی برگزار می شود.

وی افزود: در روز دوم ماه محرم همایش لبیک یا حسین در سه نقطه شهرستان برگزار می شود که مرکزیت آن در سقاخانه ابوالفضلیه خواهد بود.

مهدوی راد  اظهار کرد: با همکاری های صورت گرفته از سوی آموزش و پرورش برنامه «احلی من العسل» ویژه نوجوانان در روز ۶ ماه محرم در سه نقطه شهرستان گرگان برگزار خواهد شد که این برنامه در امامزاده عبدالله(ع) گرگان به صورت شاخص اجرا می شود.

