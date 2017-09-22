منبرها را به تریبون جناح های سیاسی تبدیل نکنیم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد مروی شامگاه پنج شنبه در همایش روحانیون شهرستان ابهر، با بیان اینکه انسان ها با درک اهمیت شغل و مسئولیت خود، برای آن تلاش خواهند کرد، افزود: مهم ترین شغل و مسئولیت، شغل هدایت انسان هاست که مبنای مافوق شدن انبیاء و پیامبران نیز همین موضوع بوده است.

وی انجام کارهای بزرگ و ماندگار توسط روحانیون بزرگ را هم ناشی از درک مسئولیت آنها دانست و اظهار داشت: وظایف روحانیت به عنوان مبلغ دین، بسیار سنگین و خطیر است.

مروی تبیین درست دین و مطالعه زیاد را یکی از وظایف روحانیت عنوان کرد و گفت: برای اینکه مبنای دینی را درست بیان کنیم، باید مطالعه یکی از کارهای ثابت روزانه ما باشد.

معاون ارتباطات حوزوی دفتر مقام معظم رهبری، با تبیین شرایط مبارزه صدر اسلام تصریح کرد: دشمن پی از آنکه متوجه شد نمی تواند با جنگ سخت اسلام را شکست دهد، به جنگ نرم روی آورد، کاری که تا به امروز ادامه داشته است.

مروی با بیان اینکه دشمن با طرح مسایلی که در اسلام نیست، در صدد ضربه زدن به دین است، یاد آور شد: طرح این گونه مطالب بویژه برای نسل جوان، موجب وهن دین می شود.

معاون ارتباطات حوزوی دفتر رهبری انتقال مطالب اصیل اسلامی به مردم را از وظایف مهم روحانیت دانست و گفت: باید در نقل احادیث و روایات نهایت دقت را داشته باشیم.

مروی استناد به قرآن در بیان روایات و وصف ائمه اطهار را مهم و ضروری عنوان کرد و افزود: ما در مقابل مطالبی که از ائمه و روایات مطرح می کنیم، پاسخگو هستیم.

معاون ارتباطات حوزوی دفتر مقام معظم رهبری، مخاطب شناسی را از دیگر وظایف روحانیون دانست و گفت: نباید بگونه ای از دین دفاع کنیم که موجب دلزدگی مردم از دین شود.

مروی شجاعت را از ویژگی های مهم روحانیت دانست و اظهار داشت: باید در مقابل اعمال و صحبت های غیر واقعی که خلاف اسلام است، ایستادگی کرد.

معاون ارتباطات حوزوی دفتر رهبری خواستار جلوگیری از طرح مباحث جناحی و حزبی در منبرها شد و تاکید کرد: باید مسایل سیاسی مرتبط با اسلام برای مردم تبیین شود.

مروی قیام عاشورا و غدیر خم را از نمونه های مهم سیاسی تاریخ اسلام عنوان کرد و گفت: دشمن شناسی، یک مساله مهم سیاسی و دینی است.