ظریف: گزینه سیاسی تنها راه حل بحران سوریه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، محمدجواد ظریف، وزیر امورخارجه روز پنجشنبه در نشستی که با ابتکار فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و از سوی کمیسیون مشترک برجام به منظور بررسی بحران سوریه در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک برگزار شد گفت: جمهوری اسلامی ایران از ابتدا معتقد بود که رفع بحران سوریه جز راه حل سیاسی امکان پذیر نیست.

وی افزود: پیشرفت هایی در یکسال گذشته برای جلوگیری از گسترش درگیری ها در سوریه حاصل شده و بر اساس توافقنامه آخرین نشست آستانه، امکان استقرار ناظران بین المللی در این کشور به وجود آمده است. حضور این ناظران نه تنها به کاهش درگیری ها بلکه به ایجاد تسهیلات انسان دوستانه، کمک خواهد کرد.

وزیر امور خارجه تاکید کرد: ما همچنان معتقدیم راه حل سیاسی در راستای اصولی که در قطعنامه 2254 شورای امنیت به آن ها پرداخته شده است تنها راه پایان بخشیدن به این کابوس انسانی است. برای حل بحران سوریه به یک دولت و گفت و گو میان همه گروه های سوری که به یک راه حل سیاسی و برگزاری انتخاباتی تازه در این کشور منجر شود، نیاز است.