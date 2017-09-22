اقتدار ایران اسلامی برای حمایت از مسلمانان و ستمدیدگان جهان است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت االله عبدالکریم عابدینی روز جمعه در مراسم آغاز هفته دفاع مقدس که در مقابل پادگان لشکر ۱۶ زرهی قزوین برگزار شد اظهارداشت: هفته دفاع مقدس همزمان با آغاز ماه خون و قیام، ماه حماسه حسینی ماه عزت و اقتدار و آزادگی گرامی داشته می شود و این مناسبت به ما یادآوری می کند که بگوییم از حسین می آموزیم که نیروهای مسلح ما همه موقعیت جهانی خود را در خدمت حق قرار دهند.

وی افزود: سالار شهیدان حضرت امام حسین(ع) به ما آموخت که حق را پشتیبانی کنیم و نگذاریم ستم و ظالم خودنمایی کند و پیروان حضرت نیز در همین مسیر حرکت خواهند کرد.

عابدینی بیان کرد: آموخته ایم تا می توانیم باید مسلح و قوی باشیم و به فرمان خدا حامی همه مسلمانان جهان باشیم زیرا امام آزادگان به ما اموخت که آمر به معروف و ناهی از منکر باشیم و همانگونه که دودمان یزید به باد داده شد ما هم باید دودمان ستمگران عالم را نابود کنیم.

نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین تصریح کرد: باید همه یاد بگیریم که حمایت از مظلومان و مبارزه با ستمگران مصداق عملی نهی از منکر است و هرگز نباید در برابر ستم در هر نقطه از جهان بی تفاوت بود.

وی اضافه کرد: پلیدترین منکر عالم در عصرکنونی، رژیم صهیونیستی است که باید از روی زمین برچیده شود و همه باید تلاش کنیم تا سیطره ستمگران از عالم رخت بر بندد.

عابدینی گفت: هر چه تحریم و تهدیدها بیشتر شود ما از امام حسینی یاد گرفته ایم که با صلابت بیشتری خود را در برابر دشمن مسلح کنیم و در برابر دشمنان بایستیم و مصمم هستیم تا هیهات من الذله را در عمل نشان دهیم و بگوییم عزت واقعی نزد خداست و امام حسین به ما فرمود که قیام و نهضت ایشان فقط متعلق به گذشته نیست بلکه به همه زمانها تعلق دارد.

وی اضافه کرد: ما به فرمان امامان معصوم(ع) مسلح می شویم تا بتوانیم برای اجرای امنیت و عدالت که خدا برای جهانیان می خواهد آماده شویم و این اقتدار ما همچون کشورهای دیگر برای کشور گشایی و تجاوز و ظلم به کشورهای دیگر نیست

امام جمعه قزوین یادآورشد: در مکتب حسین(ع) آموخته ایم تا می توانیم باید مسلح و قوی باشیم و به فرمان خدا حامی همه مسلمانان جهان باشیم لذا هر کشور اسلامی و هر جا که مسلمانی و مستضعفی هست در امریکا و اروپا ما وظیفه داریم مدافع حریم آنها باشیم و باور داریم که گرفتاری مردم عراق، سوریه، غزه، فلسطین و میانمار مشکل همه انسانیت و مسلمانان است.

عابدینی در ادامه گفت: خدای را شاکریم که به برکت انقلاب اسلامی امروز با داشتن بسیج مردمی و نیزوهای مسلحی مقتدر قادریم در برابر ستمگران عالم بایستیم و با اقتدار و حفظ وحدت مثال زدنی مابین نیروهای مسلح کشور آینده درخشانی در کشور متصور است.

در ادامه یگانهای پیاده و موتوری نیروهای مسلح مستقر در استان از مقابل جایگاه رژه رفتند و اقتدار نظامی خود را به نمایش گذاشتند.