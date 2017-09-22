اولتیماتوم مجلس به دولت/پرونده تبعیض مدارس جمع نشود،ورود می کنیم

میرحمایت میرزاده در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: تراکم دانشآموز نسبت به گذشته که تعداد آنها ۲۰میلیون بوده، بسیار پایین آمده است. در گذشته مدارس دو شیفته و یا حتی سه شیفته کار میکردند.
وی اضافه کرد: در دولت اسبق، برای حل مشکلات مالی آموزش و پرورش شیفت بعدازظهر به بهانه عملکرد بهتر شیفت صبح منحل شد.
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ادامه داد: این در حالی بود که ما مدارس جدید نساخته بودیم. برای آنکه پول مدیر و معلم را ندهیم به شیفت صبح فشار آوردیم و تعداد دانشآموزان در کلاسها زیاد شد.
میرزاده با اشاره به اینکه نمیشود تعداد دانشآموزان در مدارس غیرانتفاعی را با مدارس عادی مقایسه کرد، بیان کرد: قانون به افراد اجازه میدهد تا سرمایه خود را صرف تعلیم و تربیت کنند و ممکن است شهروندان هم با وجود اینکه دولت مدرسه دارد، فرزندانشان را در مدرسه غیر انتفاعی ثبتنام کنند.
او ادامه داد: مدارس غیرانتفاعی حضورشان قانونی است. باید بگذاریم کسانی که مایل به سرمایهگذاری در این بخش هستند کار خودشان را ادامه بدهند و به این طریق باری از دوش دولت بردارند.
میرزاده ضمن مخالفت با تقسیم مدارس دولتی، تاکید کرد: مدارسی به اسم نمونه دولتی،هیئت امنایی و خاص بهطور کاملاغیر کارشناسی،بیرویه و تبعیضآمیز ایجاد شدهاند که باید هرچه زودتر پرونده این مدارس جمع شود.
این نماینده مردم در مجلس اضافه کرد: به نفع نظام است که زودتر این تقسیمبندی جمع شود. با تابلو عوض کردن، هم به اقشار پایین جامعه فشار وارد آمده و هم تراکم دانشآموزان در مدارس دولتی عادی زیاد شده است.
او تاکید کرد: منتظریم دولت و آموزش و پرورش برای پایان دادن به این وضعیت لایحهای بدهند و اگر این کار را نکنند ما خودمان ورود میکنیم.
بودجه آموزش و پرورش متناسب با مشکلاتش نیست
میرزداده ضمن اشاره به مشکلات شدید مالی در آموزش و پرورش گفت: هر سال ۱۰درصد به بودجه آموزش و پرورش بدون توجه به عملکرد این وزارتخانه،هزینهها و مشکلاتی که دارد اضافه میشود.
وی ادامه داد: باید دولت و سازمان برنامه و بودجه آستینها را بالا بزنند تا بودجهای که در شان نظام تعلیم و تربیت جمهوری اسلامی است به آموزش و پرورش اختصاص داده شود.
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اضافه کرد: میز و نیکمت مدارس استاندارد نیست. باید به کمبود بودجه در آموزش و پرورش پایان داده شود.
نماینده مردم در مجلس تاکید کرد: البته باید توجه کرد که اما آموزش و پرورش فقط تقصیرکار نیست. این وزارتخانه درحالحاضر به کمک مردم و دولت نیاز دارد تا بودجه برای تجهیز مدارس و میز و نیکمتی در شان دانشآموزان تامین شود.
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