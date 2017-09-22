کمانداران برتر رنکینگ کشوری معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله نخست مسابقات تیر و کمان رنکینگ کشوری در رده های سنی نونهالان، نوجوانان و جوانان به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس در رشته های ریکرو و کامپوند دختران و پسران طی روزهای ۲۹ و ۳۰ شهریورماه به میزبانی استان گلستان در گرگان برگزار ش.

۲۱۵ کماندار از ۲۲ استان برگزارکننده این رقابت ها بودند. در پایان رقابت میان این کمانداران، نفرات برتر شرکت کننده به این شرح معرفی شدند:

ریکرو جوانان دختران

۱- رویا جمالی از آ ذربایجان شرقی

۲- مبینافلاح از اصفهان

۳- شایلی قربانی از تهران

ریگرو جوانان پسران

۱- صدرا جمالی از آذربایجان شرقی

۲ - شروین اسدزاده از تهران

۳- آرش خضرایی از تهران

ریکرو نوجوانان دختران

۱- مینا احمد وند از تهران

۲- محدثه عصاری از اصفهان

۳- نگار رجبی از تهران

ریکرو نوجوانان پسران

۱- کیان مرادی از کیش

۲- حسین زارعی از یزد

۳- محمد رضا مرآتی از اصفهان

ریکرو نو نهالان دختران

۱- ریحانه زارع از تهران

۲- کیانا فروزان از البرز

۳- صوفیا میرزایی از خراسان رضوی

ریکرو نونهالان پسران

۱- ابوالفضل حسینی از تهران

۲- دانیال فلاح از آذربایجان شرقی

۳- امیر حسین ایرانلو از خراسان شمالی

کامپوند جوانان پسران

۱- فردین کلانتری از زنجان

۲- عرفان ناصر از تهران

۳- رضا ده پرور از قم

کامپوند جوانان دختران

۱- نیکا حسن زاده ا زمرکزی

۲- مینا جلیلی از خراسان رضوی

۳- فاطمه قاسمی راد از زنجان

کامپوند نوجوانان دختران

۱- مهسا معمارزاده از خراسان رضوی

۲- زینب یاور لی از البرز

۳- ساینا مصلی نژاد از فارس

کامپوند نوجوانان پسران

۱- امیر مهدی جلیلی از زنجان

۲- محمد صدرا مجازی از کرمان

۳- امیرمحمد آدینه وند از تهران

کامپوند نو نهالان پسران

۱- کیا قزوینیان از زنجان

۲- علی رحمتی از تهران

۳- هومن تبریزی از تهران

کامپوند نو نهالان دختران

۱- آوا رفیعی از تهران

۲- دینا آقامحمدی از زنجان

۳- پریا وثوقی از مرکزی