رژه نیروهای مسلح در استان سمنان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، رژه نیروهای مسلح سپاه، ارتش، بسیج و ناجا صبح جمعه همزمان با سراسر کشور در استان سمنان و در نقطه شامل شاهرود و مرکز استان، با حضور فرماندهان ارشد نظامی و انتظامی، مسئولان شهرستانی و استانی، خانواده معزز شهدا، ایثارگران، جانبازان و رزمندگان سال های دفاع مقدس برگزار شد.

رژه نیروهای مسلح استان سمنان به مثابه نخستین برنامه محوری هفته دفاع مقدس از صبح جمعه در حالی به میزبانی دو شهر سمنان و شاهرود آغاز شد که گزارش های واصله از حضور خیره کننده مردم در حوالی محل برگزاری رژه خبر می دهد به طوری که ساماندهی این جمعیت به کاری دشوار بدل شده است.

این امر نشان می دهد مردم تا چه میزان با فخر و افتخار به دلاور مردان نیروهای مسلح که در دفاع از کیان اسلام و ایران از جان خود نیز می گذرند، می نگرند امروز استان سمنان یکبار دیگر صحنه حماسه آفرینی های نیروهای مسلح آن هم در روزی بود که ۳۷سال پیش همزمان با این روز، بسیاری کشورهای جهان بر این باور بودند که ایران اسلامی در برابر حمله صدام یک هفته نیز دوام نخواهد آورد اما ایستادگی، پایمردی و ایمان ملت بزرگوار ایران اسلامی ثابت کرد که ایران و ایرانی از هیچ چیز حراس ندارد.

سی و یکم شهریورماه یادآور غرور یک ملت است که با وجود اوضاع نابسامان کشور در ابتدایی ترین روزها شکل گیری حکومت جمهوری اسلامی، در برابر تهاجم دشمنان با دست خالی و بدون انسجام خاص ایستاد و اگر نبود پایمردی نیروی انتظامی قهرمان و مرزدار در ابتدای تعارض عراق به ایران و همچنین رشادت های ارتشیان دلاور در مقابله با پاتک دشمنان، امروز با مشکلات بسیاری روبرو بودیم اما مردم ما به این تاریخ پرشکوه افتخار می کنند که به تعبیر رهبر معظم انقلاب، حتی یک وجب از خاکمان نیز به دست اجانب نیفتاد.

نیروهای مسلح استان سمنان شامل لشکر۵۸تکاور ذوالفقار و تیپ های ۱۵۸ و ۲۵۸ شهید پژوهنده و شهید کشاورزیان، تیپ ده محرم شاهرود، تیپ ۱۲ قائم(عج) سپاه استان سمنان، فرماندهی سپاه قائم آل محمد(عج) مرکز استان، پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی در سمنان، نیروی انتظامی قهرمان و بسیج مردمی یکبار دیگر اقتدار و صلابت نیروهای مسلح ما را به رخ جهانیان کشیدند تا همه بدانند ایران و ایرانی در دفاع از کشور و اسلام، همیشه آماده و استوار است.