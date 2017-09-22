ژاپن خواستار افزایش فشارهای بیشتر جهان علیه کره شمالی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، در پی آزمایش موفقیت آمیز موشک هیدروژنی جدید پیونگ یانگ، وزیر خارجه ژاپن خواستار افزایش فشارهای بین المللی بر کره شمالی شد.

بر اساس این گزارش، «تارو کونو» در دیدار با «وانگ ئی» همتای چینی خود ضمن تاکید بر لزوم افزایش فشارهای علیه کره شمالی تا «سطحی بی سابقه» گفت: در حال حاضر، جامعه بین المللی باید متحد شده و سطحی از فشارهای بی سابقه را علیه کره شمالی اعمال کنند.

وزیر خارجه چین نیز گفت که برای حل بحران کره شمالی افزایش فشارها باید با گفتگو همراه باشد.

همچنین وزرای خارجه دو کشور در این دیدار که در حاشیه برگزاری اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک برگزار شد بر لزوم غیرهسته ای سازی شبه جزیره کره تاکید کرده و موافقت خود را برای کمک به دستیابی به این هدف اعلام کردند.

وزیر خارجه ژاپن همچنین اعلام کرد که توکیو جهت برگزاری نشست سه جانبه سران کشورهای ژاپن، چین و کره جنوبی منتظر سفر «وانگ ئی» به ژاپن بوده که به گفته وی قرار است این نشست تا پایان سال جاری میلادی در توکیو انجام شود.