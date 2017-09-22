رژه نیروهای مسلح در همدان

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم باشکوه رژه نیروهای مسلح همدان از ساعت ۸ صبح جمعه با حضور یگان‌های نظامی، انتظامی، سپاهی، بسیجی و مردمی برگزار شد.

مراسم رژه نیروهای مسلح همدان که با هفته دفاع مقدس و ماه محرم الحرام تقارن یافته رنگ و بوی عاشورایی و محرمی به خود گرفت.

این مراسم در میدان باباطاهر همدان و با حضور استاندار همدان، مسئولان استانی، خانواده شهدا، جانبازان و اقشار مختلف مردم برگزار شد.

آخرین توانمندی نیروهای مسلح استان در حوزه‌های مختلف نظامی و فناوری در این رژه نیز به نمایش گذاشته و رژه خودرویی و موتوری نیز با حضور تکاوران نیروهای مسلح همدان تدارک دیده شده بود.

همدان در دوران دفاع مقدس بیش از ۸ هزار شهید گلگون کفن تقدیم نظام کرده است.