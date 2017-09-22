آیین سنتی جاروکشی در نطنز برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی مشربی شامگاه پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: شامگاه پنجشنبه، همزمان با اولین شب از ماه محرم آیین سنتی جاروکشی پیرغلامان حسینی برگزار شد.

وی تصریح کرد: این آیین که هرساله در تکیه تاریخی ارشاد علیا با حضور پیرغلامان حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام برگزار می شود یکی از رسوم کهن نطنزی ها در ماه محرم است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان نطنز افزود: پیرغلامان حسینی از بیرون از تکیه جارو به دست صف می کشند و با همراهی مردم و خواندن ذکر مخصوص و در حالیکه یک نفر با کوزه آب جلوی بقیه حرکت می کند وارد تکیه می شوند.

وی با اشاره به آداب و رسوم نطنزی ها در ماه محرم بیان کرد: مراسم برافراشتن چادر (خیمه) در چهار تکیه تاریخی مرکز شهر، ارشاد علیا، افوشته و سرشک، آیین مردم نطنز در آستانه ماه محرم است.

مشربی در ادامه اضافه کرد: از آیین های دیگری که بعد از برافراشتن چادر در دهه اول محرم برگزار می شود می توان به تعزیه خوانی نطنز اشاره کرد که در فهرست ملی میراث فرهنگی ناملموس کشور هم به ثبت رسیده است.

وی یادآور شد: نخل گردانی در شهرها و روستاهای شهرستان نطنز از جمله نخل گردانی در تکیه مرکزی نطنز و همچنین روستای ابیانه، آیین «سر تن گردانی» در روز تاسوعا در روستای بیدهند و مراسم پختن حلیم از جمله آیین های مردم شهرستان نطنز در ماه محرم است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان نطنز در پایان تأکید کرد: علاوه بر آیین هایی که ذکر شد، رسوم سنتی زیادی در نقاط مختلف شهرستان است که نیازمند معرفی بیشتر آن و ثبت در فهرست ملی میراث فرهنگی ناملموس کشور است.