پیشروی های حشد شعبی عراق در غرب الحویجه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النهرین، نیروهای مردمی عراق موفق به آزادسازی روستای المحمودیه و سیطره بر جاده ارتباطی آن با مخمور و شمال الزاب شدند.

حشد شعبی عراق اعلام کرد: نیروهای تیپ ۱۱ حشد شعبی روستای المحمودیه در شرق الشرقاط در استان صلاح الدین را از لوث داعش آزاد کردند و بر جاده ارتباطی میان این روستا و مخمور و شمال الزاب مسلط شدند. نیروهای مردمی در روستای «کردة هار» در شرق الشرقاط عملیات انجام دادند.

شایان ذکر است که نیروهای مردمی بامداد امروز جمعه ۲۲ سپتامبر ۲۰۱۷ مرحله دوم عملیات آزادسازی مناطق غربی الحویجه را شروع کرده اند.

از سوی دیگر منابع وابسته به حشد شعبی عراق از دفع یورش داعش در منطقه الصینیه در استان صلاح الدین و هلاکت شماری از تکفیری ها خبر دادند.

در بیانیه حشد شعبی آمده است: نیروهای تیپ ششم حشد شعبی موفق به دفع یورش داعش از دو محور و انفجار دو خودرو بمبگذاری شده داعشی ها و هلاکت شمار زیادی از تکفیری ها در تقاطع صینیه-حدیثه شدند.

حشد شعبی از حملات تیپ ۹۹ حشد شعبی با هماهنگی نیروی هوایی عراق به مواضع داعش در کوههای مکحول و انهدام ۴ خودرو داعشی و هلاکت شماری از تکفیری خبر دادند.