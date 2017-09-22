امضای دانمارکی ها پای قرارداد فاینانس با بانک های ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، قرارداد ۵۰۰ میلیون یورویی بین ۱۰ بانک ایرانی با «دانسکه بانک» دانمارک با حضور سید احمد عراقچی معاون ارزی بانک مرکزی، محمد خزاعی رییس کل سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی، عبادالله مولایی سفیر جمهوری اسلامی ایران در اتریش و مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره بانک های ایرانی منعقد شد.

در جریان سفر معاون ارزی این بانک و هیئت بانکی ایران به اروپا، عصر امروز قرارداد تامین مالی معادل ٥٠٠ میلیون یورو بین بانک های کشاورزی، ملت، پاسارگاد، سپه، پارسیان، سامان، تجارت، ملی ایران، صنعت و معدن و اقتصاد نوین با «دانسکه بانک» دانمارک امضا شد.

امضای این قرارداد دقایقی قبل در محل اقامتگاه سفیر ایران در وین صورت گرفت.



«دانسکه بانک» در ۱۶ کشور دنیا حضور دارد و علاوه بر خدمات بانکی برای مشتریان شخصی، تجاری و نهادی، خدماتی در حوزه بیمه و مسکن نیز ارائه می کند.

به موجب این قرارداد، منابع بانک دانمارکی برای تامین مالی پروژه های عمرانی و تولیدی‌ بخش خصوصی و دولتی که مجوزهای لازم را طی مراحل قانونی در داخل کشور اخذ کرده اند، تخصیص خواهد یافت.

همچنین سید احمد عراقچی معاون ارزی بانک مرکزی و محمد خزاعی رییس کل سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی در جریان سفر خود با «اوالد نووتنی» رییس کل بانک مرکزی اتریش و «هانس یورگ شلینگ» وزیر دارایی این کشور دیدار کردند. در این دیدارها بر توسعه مناسبات بانکی و اقتصادی بین دو کشور تاکید شد.

لازم به ذکر است این قرارداد، دومین قرارداد اروپایی پسابرجام است که ساعاتی پس از امضای قرارداد یک میلیارد یورویی ۱۴ بانک ایرانی با «اوبر بانک» اتریش، به امضای طرفین رسید.