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۳۱ شهریور ۱۳۹۶، ۱۱:۳۲

فرمانده توپخانه ۶۵ صاعقه نیروی زمینی سپاه رفسنجان:

تسلیم محض ولایت فقیه بودن لازمه حفظ اقتدار کشور است

تسلیم محض ولایت فقیه بودن لازمه حفظ اقتدار کشور است

رفسنجان - فرمانده توپخانه ۶۵ صاعقه نیروی زمینی سپاه رفسنجان گفت: اگر می‌خواهیم اقتدار کشور باقی بماند باید تسلیم محض ولایت فقیه باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ یدالله سیفی صبح جمعه در مراسم رژه نیروهای مسلح رفسنجان با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، تسلیت ایام محرم و گرامیداشت یاد امام راحل(ره) و شهدای دفاع مقدس و مدافع حرم اظهار داشت: سال ۵۹ در چنین روزی نیروهای عراقی با آمادگی قبلی و زمینه‌سازی مناسب حمله همه جانبه به مرزهای ایران را از آبادان تا قصر شیرین آغاز کردند.

وی افزود: دشمن بسیاری از مراکز استراتژیک و نظامی و ۱۹ شهر ما را مورد هدف قرار داد و خسارات زیادی وارد کرد و با این تهاجم سراسری توانست بخشی از خاک کشورمان را اشغال کند.

وی با بیان اینکه دشمن پس از این تهاجم سراسری با مقاومت ملت ایران مواجه شد و پس از مدت کوتاهی در سراسر جبهه‌ها دشمن زمین‌گیر شد و در لاک دفاعی فرو رفت، ادامه داد: در این جنگ نابرابر، صدام از حمایت کشورهای عربی و غربی به‌ویژه آمریکا و اتحاد جبهه کفر برخوردار بود.

فرمانده توپخانه ۶۵ صاعقه نیروی زمینی سپاه رفسنجان تصریح کرد: همه ما در دوران دفاع مقدس مسئولیت داشتیم و دفاع کردیم تا وعده خداوند محقق شد و افتخار بزرگ نصیب ما شد.

سیفی تصریح کرد: در هشت سال دفاع مقدس مردم در یک دست قرآن و در دست دیگری سلاح داشتند و عملیات‌ها را یکی پس از دیگری پشت سر گذاشته و خاک کشورمان را آزاد کردند، خون شهدای ما جواب داد و صدام با همان دست‌هایی که تا بن دندان مسلح بود به دار آویخته شد.

فرمانده توپخانه ۶۵ صاعقه نیروی زمینی سپاه رفسنجان با بیان اینکه اگر می‌خواهیم اقتدار کشور باقی بماند باید مطیع محض ولایت فقیه باشیم، افزود: همانطور که آن دوران دلاورمردانه جنگیدیم امروز وظیفه ما سنگین تر شده و با توجه به حضور داعش مزدور در اطراف مرزهایمان باید قوی تر ایستادگی کنیم.

کد مطلب 4094286

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