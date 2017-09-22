دفاع مقدس طرحی از حماسه عاشورا است/ کسی قدرت تهدید ایران را ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی صبح امروز جمعه در مراسم رژه نیروهای مسلح لرستان گفت: دفاع مقدس طرحی از حماسه عاشورا است.

وی افزود: تقارن هفته دفاع مقدس و ایام محرم و عاشورا، تقارن معناداری است و در حقیقت تجلی «کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا» است.

استاندار لرستان ادامه داد: عاشورا حماسه ای است که مشابه آن خلق نخواهد شد و دفاع مقدس هم با همه عظمتش طرحی از این حماسه است.

خادمی با بیان اینکه دفاع مقدس از بزرگترین وقایع تاریخ ایران است گفت: این واقعه درس خودباوری و ایستادگی به ملت ما داد و آموخت که نباید به دیگران وابسته بود.

وی اضافه کرد: ما در جنگ و شرایط آن روز به سمت خودباوری رفتیم و اگر امروز استقلال خود را حفظ کرده ایم این موفقیت از برکات و آثار دفاع مقدس است.

استاندار لرستان ادامه داد: دفاع مقدس به ما یاد داد که نباید در برابر ظلم ایستاد و اگر امروز در برابر زورگویی های نظام سلطه می ایستیم ایستادگی ما ریشه در دفاع مقدس دارد.

خادمی با بیان اینکه ایستادگی ما ریشه در تکنولوژی و صنایع دفاعی مان هم دارد، گفت: این قدرت ریشه در جنگ و دفاع مقدس و آن دوران دارد و قدرتهای بزرگ با این پیشرفت ها، توان تهدید ما را ندارند.

وی افزود: این تهدیدات فقط حفظ ظاهر است و ابرقدرت ها فقط تهدید توخالی می کنند.

استاندار لرستان ادامه داد: امروز و با وجود رهبری فرهیخته، کسی جرات تهدید ملت را ندارد که این هم از برکات دفاع مقدس است.

خادمی ضمن تاکید بر ضرورت گرامیداشت هفته دفاع مقدس و تکریم کسانی که خودشان و خانواده هایشان در جنگ به ملت ما کمک کردند گفت: برای حفظ انقلاب باید ارزش های اسلامی و انقلاب را حفظ کرد و دفاع مقدس هم از بزرگترین ارزش های انقلاب است.

وی ادامه داد: امروز هم ما با دیوانه ای مثل رئیس جمهور آمریکا مانند دیروز مواجه هستیم و امیدواریم که این دیوانه نیز به سرنوشت آن دیوانه دچار شود.