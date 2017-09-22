جدال پتروشیمی با نماینده قزاقستان در اولین گام

به گزارش خبرگزاری مهر، کشور چین از امروز در شهر شنزو میزبان بیست و ششمین دوره مسابقات بسکتبال باشگاه‌های آسیاست که تا هشتم مهرماه ادامه دارد. پتروشیمی نماینده ایران در این دوره رقابت های بسکتبال باشگاه های آسیاست. طبق گروه بندی انجام شده، این تیم با نمایندگان قزاقستان، فلسطین، تایلند و فیلیپین همگروه است.

نخستین دیدار تیم بسکتبال پتروشیمی در مسابقات باشگاه های آسیا فردا و مقابل تیم آستانه قزاقستان برگزار می شود. این تیم که با ترکیب سجاد مشایخی،‌ محمدرضا بهرام‌زاد، سعید داورپناه، ارسلان کاظمی، اوشین ساهاکیان، آرون گرامی‌پور، نوید نیکتاش، میثم میرزایی، محمدحسین ذاکری ، بهنام یخچالی، میرزا بگیچ و ویلی وارن عازم چین شده است، دیگر دیدارهای خود را به ترتیب برابر نمایندگان فلسطین، تایلند و فیلیپین برگزار می کند.

برنامه دیدارهای تیم پتروشیمی در مرحله مقدماتی مسابقات باشگاه های آسیا به شرح زیر است:

شنبه اول مهرماه

* پتروشیمی ایران - آستانه قزاقستان (ساعت ۱۴:۳۰)

یکشنبه دوم مهرماه

* پتروشیمی بندرامام - سِرِیِت رام‌الله فلسطین (ساعت ۲۱:۴۵)

دوشنبه سوم مهرماه

* پتروشیمی بندرامام - مونو ومپایرز تایلند (ساعت ۱۹:۳۰)

سه شنبه چهارم مهرماه

​* پتروشیمی بندر امام - نماینده فلیپین (ساعت ۲۱:۴۵)

تیم بسکتبال پتروشیمی بندرامام پیش از حضور در محل برگزاری رقابت های قهرمانی باشگاه های آسیا در شنزو چین اردوی تدارکاتی پنج روزه ای در ترکیه برگزار کرد. در جریان این اردو پتروشیمی سه دیدار تدارکاتی هم برگزار کرد که طی آن صاحب دو پیروزی و یک شکست شدند.