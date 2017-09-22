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۳۱ شهریور ۱۳۹۶، ۱۲:۰۹

با حضور فرمانده سابق نیروی زمینی سپاه؛

رژه با صلابت ۳۱ شهریور در یاسوج برگزار شد

رژه با صلابت ۳۱ شهریور در یاسوج برگزار شد

یاسوج- در اولین روز از هفته دفاع مقدس و با حضور مردم و مسئولین، رژه باصلابت ۳۱ شهریور در یاسوج برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رژه ۳۱ شهریور نیروهای مسلح و دستگاه های مختلف در یاسوج برگزار شد و در این رژه صلابت و توان نیروهای مسلح برای دفاع از ایران اسلامی به نمایش گذاشته شد.

این رژه از ابتدای صبح جمعه با خیر مقدم فرماندهی سپاه فتح استان آغاز شد، و در ادامه معاون بازرسی قرارگاه خاتم الانبیاء به ایراد سخنرانی پرداخت.

در ادامه، برنامه با رژه نیروهای پیاده ادامه پیدا کرد و همچنین تجهیزات و دستاوردهای مختلف نظامی با رژه خودرویی و موتوری به نمایش گذاشته شد.

در این مراسم موشک شهاب سه به نمایش درآمد که با استقبال مردمی مواجه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ۳۱ شهریور و با  آغاز هفته دفاع مقدس، دستاوردهای مختلف صنایع دفاعی و تجهیزات مختلف در سراسر کشور به نمایش در می آید و نیروهای مسلح آمادگی و توانایی خود را در این رژه به نمایش می گذارند.

کد مطلب 4094330

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