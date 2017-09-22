رژه با صلابت ۳۱ شهریور در یاسوج برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، رژه ۳۱ شهریور نیروهای مسلح و دستگاه های مختلف در یاسوج برگزار شد و در این رژه صلابت و توان نیروهای مسلح برای دفاع از ایران اسلامی به نمایش گذاشته شد.

این رژه از ابتدای صبح جمعه با خیر مقدم فرماندهی سپاه فتح استان آغاز شد، و در ادامه معاون بازرسی قرارگاه خاتم الانبیاء به ایراد سخنرانی پرداخت.

در ادامه، برنامه با رژه نیروهای پیاده ادامه پیدا کرد و همچنین تجهیزات و دستاوردهای مختلف نظامی با رژه خودرویی و موتوری به نمایش گذاشته شد.

در این مراسم موشک شهاب سه به نمایش درآمد که با استقبال مردمی مواجه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ۳۱ شهریور و با آغاز هفته دفاع مقدس، دستاوردهای مختلف صنایع دفاعی و تجهیزات مختلف در سراسر کشور به نمایش در می آید و نیروهای مسلح آمادگی و توانایی خود را در این رژه به نمایش می گذارند.