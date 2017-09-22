۳۱ شهریور ۱۳۹۶، ۱۲:۲۲

در مراسم رژه نیروهای مسلح در اصفهان؛

پرچم مقدس حرم سیدالشهدا به اهتزاز درآمد

اصفهان - پرچم حرم سیدالشهدا با شعار یا حسین در مراسم رژه نیروهای مسلح در اصفهان به اهتزاز درآمد.

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به هم‌زمانی هفته دفاع مقدس با ماه سوگواری سید و سالار شهیدان، پرچم مقدس حرم سیدالشهدا با شعار «یا حسین» در مراسم رژه نیروهای مسلح استان اصفهان به اهتزاز درآمد.

در این مراسم آیت‌الله سید یوسف طباطبایی‌نژاد امام جمعه، رسول زرگرپور استاندار اصفهان، سردار غلامرضا سلیمانی فرمانده سپاه صاحب‌الزمان (عج) و جمعی از نمایندگان شورای اسلامی شهر اصفهان و دیگر مسئولان استانی حضور داشتند.

نظام جمهوری اسلامی ایران موهبتی الهی از سوی پرودگار بود

فرمانده سپاه صاحب‌الزمان(عج) استان اصفهان در این مراسم با بیان اینکه نظام جمهوری اسلامی ایران موهبتی الهی از سوی پرودگار بود اظهار داشت: ملت ایران امروز نیز با برافراشتن پرچم سرخ عاشورا در صحنه دفاع از ملت‌های مظلوم جهانی پیشتاز است.

سردار غلامرضا سلیمانی با اشاره به آمادگی بی بدیل نیروهای مسلح در دفاع از انقلاب اسلامی و مظلومان جهان افزود: به برکت تدابیر بازدارنده فرمانده کل قوا امروز کشور ما از امنیت خوبی برخوردار است و خون شهدای دفاع مقدس و مدافعان حرم امنیت پایدار در سواحل مدیترانه را رقم زده است.

