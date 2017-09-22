۳۵ مرکز حساس آمریکا در تیررس موشک های ایران قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار غلامعلی ابوحمزه صبح جمعه در مراسم رژه نیروهای مسلح مستقر در کرمان اظهار داشت: یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس، ایثارگری، فداکاری و رشادت‌های امت بزرگ ایران اسلامی و نیروهای مسلح و همچنین گذشت و فداکاری خانواده‌های معزز و گرانقدر شهدا، جانبازان و رزمندگان را گرامی می‌داریم.

وی با طرح این پرسش که «چرا استکبار جهانی در شرق، غرب، سازمان ملل، شورای هماهنگی خلیج فارس بسیج شدند و جنگ تمام عیار را توسط رژیم بعث عراق علیه جمهوری اسلامی به راه انداختند؟»، بیان کرد: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، استکبار جهانی سه استراتژی مهار، انحراف و شکست را علیه انقلاب اسلامی طراحی کرد و همه اتفاقاتی که سال‌های ۵۷، ۵۸ و نیمه اول سال ۵۹، کودتا، ترور شخصت های انقلاب، قائله کردستان رخ داد، برای مهار و انحراف انقلاب اسلامی بود.

گذری بر هشت سال جنگ تحمیلی

وی افزود: وقتی استکبار شرق و غرب ناامید شدند و هر چه تلاش کردند تیرشان به سنگ خورد، استراتژی سوم را در دستور کار قرار دادند که بحث شکست انقلاب اسلامی بود.

ابوحمزه تصریح کرد: دشمنان، صدام و رژیم بعث عراق برای پیاده‌سازی پروژه سوم استکبار جهانی یعنی شکست انقلاب اسلامی انتخاب کردند، زیرا در رژیم بعث عراق چند محور آمریکا و سازمان‌های جاسوسی مانند موساد و... را مشاهده کرده بودند که نخستین آن تشکیل اتحادیه بزرگ عربی است.

وی ادامه داد: صدام حرکت هایی انجام داد از جمله حمله به کویت و ایران با هدف اینکه بتواند رهبری اتحادیه را به دست گیرد زیرا خود را یک سر و گردن به لحاظ تجهیزات، تسهیلات، منابعی که در اختیار داشت برتر می‌دانست تا حاکمیت خود را بر غرب آسیا تثبیت کند.

فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان با اشاره به اینکه دلیل دیگر انتخاب رژیم بعث عراق برای اجرای پروژه استکبار جهانی داشت جدا کردن خوزستان از ایران بود، گفت: به دلیل نفت‌خیزی و حاصل خیزی خوزستان این رژیم می خواست آن را به عراق ملحق کند تا بتواند از منابع رو زمینی و زیر زمینی این استان استفاده کند.

وی عنوان کرد: دلیل دیگر انتخاب بعث عراق برای حمله به ایران برای تسلط به اروندرود بود زیرا ارتباط عراق با دریای آزاد از طریق خلیج فارس و دریایی عمان از جزیره فاو از طریق اروندرود بود؛ به همین دلیل به دنبال جدایی اروندرود از جمهوری اسلامی ایران بود.

ابوحمزه دلیل دیگر حمله رژیم بعث عراق به ایران را ساخت بمب اتم دانست و گفت: این رژیم می خواست با ساخت بمب اتم بتواند در جنگ ها و حرکت های که بر علیه کشورهای دیگر دارد موفق باشد و در دوران دفاع مقدس از بمب های شیمیایی و میکروبی و... بر علیه رزمندگان ما استفاده کردند.

و ی بیان داشت: در ادامه جنگ تحمیلی یعنی سال‌های ۵۹ و ۶۰ عمده حرکت‌های رژیم بعث عراق پیشروی در جبهه‌های شمال‌غرب، غرب و جنوب علیه جمهوری اسلامی بود به دلیل اینکه فرمانده کل قوا یعنی بنی صدر یک شخصیت نفوذی، وابسطه به استکبار و غرب بود.

ابوحمزه عنوان کرد: وقتی در شواری عالی دفاع مطرح می شود طرح شما برای مقابله با رژیم صدا چیست بنی صدر گفت؛ طرح من طرح اشکانیان است باید اجازه بدهیم رژیم بعثی وارد مرزها و خاک ما بشوند و بعد از اینکه خاک ما را تصرف کردند آنها را محاصره کنیم و از آن طرف اجازه نمی داد نیروهای مردمی، سپاه، بسیج و ... وارد جنگ شوند.

فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان تصریح کرد: در نتیجه یک سال و نیم ابتدایی جنگ این شد۱۰ شهر، نزدیک چهار هزار روستا با خاک یکسان شدند و در طول هشت سال دفاع مقدس حدود هزار میلیارد دلار خسارت به جمهوری اسلامی وارد شد.

وی بیان کرد: صدام فکر می کرد می تواند ظرف یک هفته تا ۱۰ روز انقلاب اسلامی را شکست دهد، اما علیرغمی که استکبار جهانی تمام قد علیه نظام جمهوری اسلامی بود نتوانستند به اهداف شوم خود برسند.

فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان بیان کرد: نکته ظریف جنگ این بود که جنگ ما با عراق ۳۱ شهریور ۵۹ آغاز و سوم خرداد ۶۱ در عملیات بیت‌المقدس تمام شد و بعد از آن تا زمان پذیرش قطعنامه ۵۹۸ و عملیات مرصاد با کل استکبار جهانی شرق و غرب و شورای همکاری خلیج فارس ما در جنگ بودیم.

ابوحمزه عنوان کرد: همه مفادی که امام راحل (ره) بعد از عملیات بیت‌المقدس اعلام کردند، بندهای اصلی قطعنامه سال ۶۷ شد و در نهایت استکبار و همه کسانی که هشت سال صدام را تا سال ۶۱ مستقیم و بعدا غیرمستقیم کمک می‌کردند، دستشان بالا رفت و تسلیم ایده، فکر و راهکار امام راحل (ره) شدند.

وی گفت: ۵۰۰ هزار نفر از ارتش بعث صدام کشته و نزدیک یک میلیون مجروح شدند و هزاران دستگاه تانک و نفربر به غنیمت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران رسید و صدها فروند هواپیما، امکانات و ادوات صدام توسط نیروهای مسلح ایران نابود شد.

فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان افزود: برای اولین بار بعد از گذشت ۱۵۰ تا ۲۰۰ سال در ایران جنگی انجام شد که حتی یک میلیمتراز خاک ایران به دست دشمن نیفتاد.

ابوحمزه بیان کرد: ما مظلومانه، غریبانه و تنها، جنگ را اداره کردیم و تنها به ائمه معصوم (ع) توسل داشته و با رهنمودهای امام (ره) و ایثارگری مردم به پیروزی رسیدیم، ایثارگری شهدا، وحدت و انسجام نیروهای مسلح، ابتکار و نوآوری در جنگ و هدایت و پشتیبانی مردم رمز موفقیت در هشت سال دفاع مقدس بود.

وی ابراز داشت: ما در جنگ نزدیک ۲۱۵ هزارشهید، ۳۲۰ هزار مجروح، ۱۱۰ هزار جانباز و بیش از ۴۰ هزار آزاده داده ایم .

مدیریت جهادی نیاز کنونی کشور است

ابوحمزه ادامه داد: همه ملت ما در پشت جبهه ها حمایت و پشتیبانی کردند و از همه وجودشان گذشتند و امروز هم ما به همه این چیزها نیاز داریم.

وی تصریح کرد: آن چیزی که ما امروز در استان کرمان و کشور به آن نیاز داریم مدیریت جهادی است .

فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان گفت: همه چیز در استان کرمان وجود دارد مردم خوب، منابع زیر زمینی و رو زمینی و امکانات وجود دارد و باید دست به دست هم دهیم و با بهره گیری از توفیقاتی که در هشت سال از دفاع مقدس به دست آورده ایم این استان را بسازیم.

ابوحمزه افزود: کرمان ظرفیت نمونه شدن در عرصه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی برای کل کشور را دارد و کارهای خوبی در حوزه اقتصاد مقاومتی در سطح استان شروع شده است.

وی با اشاره به اینکه به همه مسئولان عرض می کنم همه توان سپاه و بسیج برای بیان منویات مقام معظم رهبری آماده کمک است، عنوان کرد: ما در همه عرصه ها به همه مسئولان کمک می کنیم تا بتوانند اقتصاد مقاومتی، بحث اشتغال و تولید به بهترین نحو انجام دهند.

ترامپ فردی فاقد منطق و تجربه کاری است

ابوحمزه رئیس جمهور آمریکا را فردی تازه کار و دیوانه خطاب کرد و گفت: فردی که فاقد منطق، استدلال و تجربه کاری است ایران را تهدید کرد.

وی عنوان کرد: ما اعلام می کنیم اگر آمریکایی ها، صهیونیست ها، دولت های واسطه به آنها دست از پا خطا کنند و حرکتهایی بر علیه نظام جمهوری اسلامی ایران چه در عرصه های نظامی، امنیتی و دیگر به وجود آورند به فضل الهی تمامی ناوها و ناوشگن های که در دریای خلیج فارس، دریای عمان، تنگه هرمز و حتی در اقیانوس هند قطار کرده اند توسط نیروهای مسلح ایران به قعر آبهای خلیج فارس و دریای عمان هدایت خواهند شد.

فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان تاکید کرد: رئیس جمهور آمریکا اگر نمی داند، بداند که ۳۵ نقطه از مراکز حساس، مهم و تامین کننده منافع آمریکا و غرب در منطقه غرب آسیا شناسایی شده و همه در تیررس موشک های جمهوری اسلامی ایران قرار دارند.

وی تصریح کرد: موشک های شهاب ۳ با برد دو هزار کیلومتر آماده شلیک است و اگر امام ما اذن دهند آن موقع آقای ترامپ، همکارانش و کسانی که دنبال رو آمریکا هستند خواهند دیدید چه بلای سر آمریکایی ها و ایادی آنها در منطقه غرب آسیا خواهد آمد.

ابوحمزه بیان کرد: آن زمانی که ما هیچ چیز در دست نداشتیم حتی سیم خاردار هم به ما نمی دادند ما در مقابل تمام استکبار ایستادیم و اکنون هم به فضل الهی نیروهای مسلح ایران اسلامی چنان قدرتی پیدا کرده اند که به ۳۵ کشور دنیا سلاح و مهمات صادر می کنیم.