منابع علوم انسانی کشور وارداتی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد، علی اکبر ولایتی در برنامه مستند و گفتگو محور ایران که به صورت هفتگی از شبکه دو سیما پخش می شود، گفت: ایرانی در طول تاریخ نشان داده که صبر نمی‌کند که اندیشۀ وارداتی و بیگانه را بر او تحمیل کنند.

وی ضمن تبیین جایگاه علم در اسلام افزود: تدین و تعقل در اسلام از هم جدا نیست و در هشتاد نقطه از قرآن کریم، واژه علم و مشتقات آن آمده است.

عضو هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد تاکید کرد: حتی در شب قدر، کسب علم برترین اعمال شمرده شده است. در احادیث شریفه آمده است که یک‌ساعت تفکر از هفتادسال عبادت برتر است. این جایگاه و شان والای تفکر و تعقل در اسلام است و قرآن کریم نیز مکررا انسان را به مشاهده دعوت کرده و این نشان می‌دهد که علم موردنظر قرآن کریم صرفا ذهنی نیست بلکه مبتنی بر تجربه و مشاهده است.

ولایتی از ترجمه‌ای بودن و وارداتی‌شدن منابع علوم انسانی در کشور انتقاد کرد و افزود: تا چه زمانی باید سیر حکمت در اروپا مربوط به مرحوم فروغی را در دانشگاه‌ها تدریس کنیم و سیر حکمت در اسلام و ایران را نداشته باشیم.

وی اظهار داشت: نتیجه چنین روشی این است که دانشجو تصور می‌کند هرگامی که در علم و از جمله علوم انسانی، برداشته شده از سوی غربی‌ها بوده و ما هیچ نداشته‌ایم.

رئیس هیات موسس و هیات امنا دانشگاه آزاد تاکید کرد: مسأله اینجا است که کسی می‌تواند علوم انسانی را به‌درستی و شایسته تدریس کند که نخست و پیش از هرچیز، علوم انسانیِ منشا گرفته از اسلام و ایران را به منتهای درجه بیاموزد و سپس، علوم غربی را هم به‌درستی و با رویکرد نقادانه دریافت و این هر دو را برای دانشجو، به‌طور مقایسه‌ای تدریس کند.

ولایتی تصریح کرد: به نظر می رسد وضعیت کنونی و برون رفت از این شرایط ضرورت ارتباط عمیق و بیش از پیش حوزه و دانشگاه را یاداوری می کند ضمن آنکه این ارتباط نباید محدود به برگزاری جلسات تشریفاتی باشد.

وی افزود: باید سال‌ها کتب بزرگان اندیشۀ اسلام و ایران را تلمذ کرد و آن‌وقت می‌توان برای دانشجویان از ملاصدرا، هگل، ابن سینا، ارسطو، ابن‌رشد، کانت و غیره به صورت عمیق و مقایسه ای مطلب ارایه کرد.

عضو هیات موسس و هیات امنا دانشگاه آزاد در ادامه تاکید کرد: آن‌هنگام است که دانشجو درمی‌یابد که اندیشه ایرانی برتر و عمیق‌تر بوده یا تفکرات و رشد علمی غرب. این‌جا است که هم اندیشه‌ورزی عالمانه و درست را به دانشجو آموخته‌ایم و هم هویت اسلامی و ایرانی او را تقویت کرده‌ایم.

ولایتی افزود: البته نباید فراموش کرد که با این‌که عناصر مختلفی از فرهنگ‌های بیگانه در طول تاریخ، در مدت کوتاه و موقتا توانسته‌اند در ایران تاثیرگذار باشند، اما آنچه عاقبت، مغلوب شده فرهنگ بیگانه بوده است.

وی اظهار امیدواری کرد که وضعیت کنونی به همت جوانان برومند ایران اسلامی تحول یافته شود چراکه ایرانی نشان داده که صبر نمی‌کند که اندیشه وارداتی و بیگانه را به او تحمیل کنند و عاقبت، دست به کار می‌شود و امید است که وضعیت موقتی و گذرای کنونی، به‌همت جوانان فرهیخته ایرانی متحول شود.