مجالس عزاداری حسینی ناب ترین فرصت برای انتقال ارزش ها است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید علی موسوی در خطبه های نماز جمعه قیدار با اشاره به سخنان دولند ترامپ رئیس جمهوری ا»ریکا در مجمع عمومی سازمان ملل، افزود: صحبت‌های رئیس‌جمهور آمریکا نشان‌دهنده اقتدار و عزت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.

وی ادامه داد: سخنان احمقانه ترامپ در سازمان بین الملل«ترامپ» رئیس جمهور ابله آمریکا در سخنرانی خود در هفتاد و دومین دوره نشست‏های مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک سخنان بسیار سخیف و نابخردانه ای را علیه ایران مطرح کرد و ثابت کرد که احمق‌ترین و منفورترین رییس جمهور آمریکا، ترامپ است.

موسوی با بیان اینکه صحبت‌های رئیس‌جمهور آمریکا نشان‌دهنده این است که ایران در جهان چقدر قدرتمند است، ادامه داد: سخنان سخیف ترامپ فقط از یک چیز حکایت میکند و آن شکست آمریکا در مقابل ایران است که همه دنیا دیدند که چقدر در مقابل قدرت ایران منفعلانه عاجزانه صحبت می‌کند و به التماس می افتد و از کشورها می خواهد که بیایید با هم ایران را متوقف کنیم. آمریکا از کاری که ممکن بود استفاده کرد تا جمهوری اسلامی ایران را متوقف سازد ولی الان دنیا شاهد است که این ایران است که در حال متوقف کردن آمریکاست.

امام جمعه قیدار افزود: آمریکا فقط شایسته شعار اصیل انقلابی ما یعنی مرگ بر آمریکاست که این شعار کم کم انشاءالله محقق می شود و مرگ آمریکا به زودی زود رقم می خورد.

موسوی افزود: ایام محرم عاشورا بزرگترین مکتب انسان ساز است باید تمام عزاداری ها و برگزاری مجالس در محرم با انگیزه درس گرفتن و عبرت گیری از عاشورا باشد.

وی ادامه داد: مجالس عزاداری حسینی ناب ترین فرصت برای انتقال ارزش هاست از آماده ترین زمان ها برای احیائ ارزش هاست که در این زمینه روحانی و مداحان و مسئولین هیئت ها نقش اساسی و محوری دارند باید از گنجینه عظیم عاشورا استفاده کرد و به مجالس عزاداری غنا بخشید

امام جمعه قیدار گفت: باید توجه داشته باشیم که عاشورا گوهر نابی است که دشمن در صدد دستبرد زدن به آن است در هر زمان که توانسته با آن مقابله سخت نموده حرم امام حسین(ع) را تخریب کرده شخم زده آب بسته و با عزادارانش برخورد کرده و هر وقت چنین قدرتی نداشته تحریف کرده تا عزاداری ها بی محتوا و بی اثر گرددد و امروز دشمن با انواع ترفندها با واردن کردن بدعت ها و خرافات،قمه زنی،دروغها، و استفاده از آهنگ ها و ... می خواهد عزاداریها را بی محتوا سازد.

موسوی افزود: هفته دفاع مقدس برای همه ایرانیان به عنوان هفته شرف و اقتدار است تکریم و گرامی داشت آن تکریم و گرامیداشت همه ارزش هاست یک گنجینه تمام نشدنی است هشت سال دفاع مقدس نمونه عملی از الگوی مدیریت جهادی و مقاومت اقتصادی در سایه تحریم‏ هاست.

وی یادآور شد: مردم ایران در شرایطی که تازه انقلاب کرده بودند حکومتی جدید را در کشور شکل داده بودند و هنوز ساختارهای سیاسی و نظامی را سامان نداده بودند و آشوب‏های داخلی در بعضی از نقاط کشور در جریان بود، دچار تهاجم نظامی ارتش عراق شدند. در حین جنگ هم کشور مواجه با ترورهای منافقین و اختلافات سیاسی شد. از آن‏طرف، کشور عراق از همه امکانات تسلیحاتی و مالی برخوردار بود و قریب ۸۰ کشور تجهیز کننده صدام در جنگ با ایران بود در چنین وضعیتی ایران توانست به مقابله با قوای متجاوز عراق بپردازد و همه سرزمین‏های اشغالی خود را باز پس بگیرد و برای نخسین‏بار، یک وجب از خاک کشور هم در تصرف ارتش متجاوز باقی نماند.

امام جمعه قیدار گفت: جنگی که موجودیت انقلاب را نشانه رفته بود، به یک فرصت برای نمایش و اثبات ظرفیت‏ها و توانمندی‏های نظام و مردم ایران در دفاع از استقلال و تمامیت ارضی میهن اسلامی و آرمان‏های بلند انقلاب تبدیل شد.

موسوی افزود: در دوران ۸ سال دفاع مقدس، ملت ایران توانست نمونه عملی از الگوی مقاومت ارائه دهد و پس از جنگ تحمیلی نیز بر پایه همین الگو توانسته است با دشمنی‏ های خارجی مقابله کند. امروز هم اتکاء بر این راهبرد مقاومت هوشمندانه بیش از پیش باید مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: طی ۳۸ سال گذشته ایران در عرصه صنایع دفاعی علی ‏رغم تشدید و استمرار تحریم‏ها، بیشترین پیشرفت‏ها را داشته و در برخی از عرصه‏ها نظیر موشکی و تولید پهباد توانسته به قدرت بلامنازع در منطقه تبدیل شود.