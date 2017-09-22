تهدید به تست بمب هیدروژنی باعث سقوط سهام آسیایی شد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، روز جمعه پس از این که کره شمالی اعلام کرد احتمالا یک بمب هیدروژنی را در اقیانوس آرام تست خواهد کرد و جنگ لفظی با دونالد ترامپ را بالا برد، سهام آسیایی افت کرد و ین ژاپن و فرانک سوییس رشد کرد.
سرمایهگذاران انتظار دارند سهام اروپایی هم در شرایطی که ریسکپذیری کاهش یافته است، در قیمت پایینتری باز شوند و پیشبینی میکنند شاخص افتیاسای انگلستان ۰.۳ درصد پایینتر باز شود، شاخص داکس آلمان ۰.۲ درصد و کاک فرانسه ۰.۰۵ درصد پایینتر باز شوند.
طبق گزارش آژانس خبری یانهاپ کرهجنوبی، وزیر امور خارجه کرهشمالی، ری یونگ هو، روز جمعه گفت که معتقد است کره شمالی میتواند یک آزمایش اتمی در مقیاسی بیسابقه را در اقیانوس آرام انجام دهد.
گستردهترین شاخص سهام آسیا-اقیانوسیه در خارج از ژاپن، اماسسیآی سودهای قبلی خود را از دست داد و ۰.۷ درصد سقوط کرد.
این شاخص روز سهشنبه با بالا رفتن و رکورد زدن سهام در والاستریت، به بالاترین میزان ۱۰ ساله خود رسید، اما پس از این که بانک مرکزی انتظارات را برای افزایش نرخ بهره در امسال برای سومین بار، بالا برد، افت کرد.
با افزایش تنشهای ژئوپولیتیکی شاخص کوسپی کرهجنوبی هم ۰.۹ درصد سقوط کرد.
سهام استرالیایی توانست ۰.۳ درصد سود کند درحالی که شاخص نیکی ژاپن پس از این که روز پنجشنبه به بالاترین میزان ۲ ساله خود رسید امروز ۰.۴ درصد از ارزش خود را از دست داد.
تاکویا تاکاهاشی، استراتژیست دایوا سکیوریتیز در توکیو گفت: تیترهای خبری در مورد تست اتمی کرهشمالی، شوک کوچکی در بازار ایجاد کرده است. هرچند بازار انتظار ندارد که اقدام نظامی فوریای انجام شود، اما از آنجایی که نیکی اخیرا رشد شدیدی داشته است، این باعث به وجود آمدن فرصتی برای جلوگیری از ضرر شده است.
شاخص هانگسنگ در هنگکنگ هم ۰.۸ درصد سقوط کرد و شانگهای هم افتی ۰.۵ درصدی داشت. این درحالی است که موسسه رتبهدهی جهانی اساندپی، با ذکر افزایش ریسک ناشی از انباشته شدن سریع بدهیها، رتبه سرمایهگذاری بلندمدت صندوق ذخیره ارزی چین را، کمتر از یک ماه مانده به حساسترین گردهمآیی سیاسی این کشور، کاهش داد.
دلار هم با افتی ۰.۶ درصدی در برابر ین به نرخ برابری ۱۱۱.۷۸۵ ین رسید و از مقدار ۱۱۲.۷۲۵ ین که بالاترین مقدار ۲ماهه آن بود و در روز پنجشنبه و به دنبال اجلاس بانک مرکزی به آن دست یافته بود، فرو نشست.
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