آغاز پروژه کفپوش گذاری گسترده با مشارکت شهروندان درمعابر هشترود

به گزارش خبرنگار مهر، سلمان محمدی ظهر جمعه در گفتگوبا خبرنگاران اعلام کرد: با بررسی های بعمل آمده درمعابرسطح شهر وفرسودگی کفپوش قسمت زیادی از پیاده روهاتصمیم گرفته شد به صورت ضربتی با استقرار پنج اکیپ و فراخوان مشارکت شهروندان نسبت به تعویض کفپوش های فرسوده اقدام شد.

وی در ادامه افزود: با توجه به تنگناهای مالی با فعالیت شبانه روزی عوامل واحد فنی وعمران و پیگیرهای صورت گرفته با جلب مشارکت شهروندان تابه این لحظه توانستیم در عرض کمتر از یک ماه ۲۳۰۰متر مربع کفپوش با سنگ اسپراخون مرغوب در مسیر پرتردد کفپوش گذاری کنیم که ضمن رضایت شهروندان وخود کسبه مشارکت کننده دراین امر فضای ومنظر شهری نیز دراین مسیر ها تغییر و زیبا سازی شده است.

محمدی گفت : جا دارد از مسئول واحد فنی به خاطر تلاش شبانه روزی و جدیت کاری تقدیر بعمل آوریم.

وی گفت :پیاده روهای خیابان رجایی، خیابان امام (ره) روبروی مسجد سیدالشهداء، خیابان امام (ره) به طرف بلوار سپاه وپیاده روی جلوی اداره حلال احمر درحال اتمام کفپوش گذاری است و بزودی با رایزنی صورت گرفته با اصناف شاهد کفپوش گذاری مسیر های دیگر سطح شهر نیز خواهیم بود.

سرپرست شهرداری درخاتمه ازمشارکت شهروندان درآبادانی شهر تقدیر ویژه بعمل آورد.