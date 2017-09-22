نیروهای مسلح آذربایجان غربی اقتدار خود را به نمایش گذاشتند

به گزارش خبرنگار مهر، اقشار مختلف مردم ۶ شهر آذربایجان غربی شامل ارومیه، خوی، سلماس، مهاباد، نقده و پیرانشهر به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس و برگزاری آیین های سان و رژه و نمایش اقتدار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به سوی محل های برگزاری آیین ها رهسپار شده و از نخستین ساعات بامداد در انتظار ورود نیروهای مسلح به میدان مراسم بودند.

آیین سان و رژه امسال در شهرستان ارمیه در خیابان آیت الله حسنی ترتیب یافت که از نخستین ساعات بامداد امروز مملو از جمعیت مومن و خداجوی ارومیه بود.

در این آیین که با حضور حجت الاسلام والمسلمین سیدمهدی قریشی نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه، قربانعلی سعادت استاندار آذربایجان غربی، آیت الله سیدعلی اکبر قرشی نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری و برخی از مسئولان و نمایندگان ارومیه در مجلس شورای اسلامی، فرماندهان ارشد نظامی مستقر در منطقه و خانواده های معظم شهداء برگزار شد، نیروهای مسلح با نظم و ترتیب خاصی از مقابل کلام الله مجید و تمثال مبارک امام راحل و رهبر معظم انقلاب رژه رفتند.

در آیین سان و رژه امسال تعداد زیادی از تجهیزات و جنگ افزار های نظامی پیشرفته به نمایش درآمد.

اجرای نمایش های جنگ تن به تن، جنگ سرنیزه، سقوط آزاد از جمله دیگر بخش ها سان و رژه نیروهای مسلح در ارومیه بود.

نظیر این مراسم در اکثر شهرستان استان نیز برگزار شد که طی آن اقشار مردم ضمن اعلام حمایت و پشتیبانی از رزمندگان اسلام با آرمان های انقلاب و رهبر معظم انقلاب اسلامی تجدید پیمان کردند.