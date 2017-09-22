موسسه اس اند پی، رتبه اعتباری چین و هنگ کنگ را کاهش داد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، اس‌اندپی اعلام کرد رتبه چین را کاهش داده است، چرا که همچنان رشد اعتباری این کشور خیلی سریع است. اس‌اندپی رتبه هنگ‌کنگ را هم به دنبال کاهش رتبه چین، به AA+ کاهش داد.

در واکنش به این اقدام، وزارت مالی چین هم روز جمعه اعلام کرد تصمیم سازمان رتبه‌دهی جهانی اس‌اندپی برای کاهش رتبه اعتباری صندوق ذخیره ارزی این کشور تصمیمی اشتباه بوده است که اصول اقتصادی و پتانسیل توسعه دومین اقتصاد بزرگ جهان را نادیده گرفته است.

وزارت مالی چین در این بیانیه گفته است که این کشور می‌تواند رشد اعتباری مناسبی را حفظ کند. همچنین در این بیانیه آمده است که تلاش‌های اخیر دولت برای کاهش ریسک‌های مالی، پایداری سیستم مالی چین و توانایی آن برای پشتیبانی از اقتصاد واقعی این کشور را تضمین می‌کند.

اس‌اندپی در روز جمعه اعلام کرد که تلاش‌های چین برای کاهش ریسک‌های ناشی از رشد سریع بدهی این کشور، با سرعتی که انتظار می‌رفت پاسخ نداده است و رشد اعتباری چین همچنان بسیار است. این بیانیه یک روز پس از آن اعلام شد که اس‌اندپی رتبه اعتباری صندوق ذخیره ارزی چین را کاهش داده بود.

درحالی‌که اس‌اندپی ماه‌ها پیش هشدار داده بود که احتمال کاهش رتبه چین وجود دارد، این سازمان در بیانیه خود اعلام کرد که تصمیم گرفته است این کار را پس از گرفتن این نتیجه که فعالیت‌های ریسک‌زدایی چین که در اوایل امسال انجام شده است، نسبت به آنچه پیشتر انتظار می‌رفت، تاثیر کمتری بر رشد اعتباری چین داشته است، انجام دهد.

کیم انگ تان، مدیر ارشد رتبه دهی ذخایر ارزی اس‌اندپی، در کنفرانس تلفنی در مورد رتبه چین به A+ از AA- گفت: علی‌رغم این حقیقت که دولت چین تلاش زیادی برای انجام یک سیاست‌گذاری کاهش بدهی به کار برده است، ما همچنان شاهد آن هستیم که بدهی کلی در بخش شرکت‌های تعاونی در رقم ۹ درصد باقی مانده است.

او ادامه داد: درحال حاضر ما به این نتیجه رسیده‌ایم که درحالی‌که انتظار داریم در چند سال آینده سطح بدهی کاهش پیدا کند، این کاهش بدهی از آن‌چه قبلا و در اوایل امسال تصور می‌کردیم بسیار تدریجی‌تر خواهد بود.

به دنبال کاهش رتبه چین، روز جمعه، اس‌اندپی رتبه اعتباری بلندمدت هنگ‌کنگ را هم از AAA به AA+کاهش داد. این سازمان اعلام کرد: ما شاهد ارتباط بسیار قدرتمندی در سطح سازمانی و سیاسی بین چین و منطقه اداری ویژه هنگ‌کنگ هستیم.

اس‌اندپی در بیانیه خود گفت: به دنبال کاهش رتبه اعتباری صندوق ذخیره ارزی چین ما رتبه اعتباری هنگ‌کنگ را هم کاهش می‌دهیم تا نشان دهیم سرریز احتمالی ریسک‌های چین در منطقه اداری ویژه بیش از آن‌چه قبلا انتظار داشتیم اختلال ایجاد خواهد کرد.

روز جمعه اس‌اندپی چشم‌انداز هنگ‌کنگ را از پایدار به منفی تغییر داد.