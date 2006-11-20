پانزدهمین سالگرد نسل کشی کرواتها به دست صربها برگزار شد

به گزارش مهر به نقل از خبرگزاری رسمی کرواسی (HINA)، پانزده سال پیش در 18 نوامبر سال 1991، شهر ووکووار کرواسی توسط ارتش یوگسلاوی و نیروهای موسوم به پیشمرگ صرب سقوط کرد و در جریان حمله نظامیان و شبه نظامیان صرب به این شهر که اغلب ساکنان آن کروات بودند؛ بیش از هزار تن کشته شدند و پس از تصرف شهر به دست نظامیان صرب نیز، حدود 22 هزار شهروند غیر صرب این منطقه به کوچ اجباری از وطنشان وادار شدند.
هم چنین در این مراسم، سالگرد قتل عام 200 تن از اهالی این منطقه که توسط نظامیان ارتش یوگسلاوی سابق پس از انتقال به کارخانه ای در نزدیکی شهر، توسط گاز خفه شده بودند، برگزار شد.
سه تن از فرماندهان ارتش یوگسلاوی سابق که به سازماندهی کشتار و قتل عام اهالی ووکووار متهم شده اند، هم چنان در انتظار برگزاری محاکمه خود به وسیله دادگاه بین المللی لاهه هستند و این در حالی است که دادگاه های صربستان این افراد را به حداقل تحمل بیست سال زندان محکوم کرده اند.
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