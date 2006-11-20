پانزدهمین سالگرد نسل کشی کرواتها به دست صربها برگزار شد

هم چنین در این مراسم، سالگرد قتل عام 200 تن از اهالی این منطقه که توسط نظامیان ارتش یوگسلاوی سابق پس از انتقال به کارخانه ای در نزدیکی شهر، توسط گاز خفه شده بودند، برگزار شد.

سه تن از فرماندهان ارتش یوگسلاوی سابق که به سازماندهی کشتار و قتل عام اهالی ووکووار متهم شده اند، هم چنان در انتظار برگزاری محاکمه خود به وسیله دادگاه بین المللی لاهه هستند و این در حالی است که دادگاه های صربستان این افراد را به حداقل تحمل بیست سال زندان محکوم کرده اند.