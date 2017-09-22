به گزارش خبرنگار مهر، سردار جهانبخش کرمی در سخنرانی پیش از خطبه‌های این هفته نمازجمعه زنجان با بیان اینکه دشمنان انقلاب از دفاع‌مقدس درس خوبی گرفتند، افزود: آن درس این است که استقلال در سایه ولایت‌فقیه و مقاومت عاشورایی ملت ایران شکل گرفته است.

وی با اشاره به اینکه هدف دشمن از جنگ تحمیلی، از بین بردن نظام مقدس جمهوری اسلامی بود، تصریح کرد: استکبار و ابرقدرت‌ها همه توان نظامی خود را در اختیار عراق گذاشتند و صدام به نیابت از آن‌ها جنگ علیه ایران را آغاز کرد.

فرمانده سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان با بیان اینکه بارزترین ویژگی هشت سال دفاع‌مقدس، حضور فرماندهان جوان در این میدان بود، اظهار کرد: حضور فرماندهان جوان در میدان‌های دفاع‌مقدس از دیگر ویژگی‌های دفاع‌مقدس بود، جوانانی که بدون ترس و واهمه در این عرصه حضور داشتند و حتی شب هنگام از اروند عبور می‌کردند و وحشتی از دشمن در دل نداشتند.

کرمی با تاکید بر اینکه ملت ایران با افتخار از دفاع‌مقدس بیرون آمد ولی باید بدانیم هنوز جنگ تمام نشده است و در جنگ تمام عیار هستیم، بیان کرد: هدف امروز دشمن بعد از هشت سال دفاع‌مقدس، این است که فرهنگ عاشورایی را از ما بگیرد و در حوزه‌های مختلف فرهنگی و سبک زندگی نفوذ کند، لذا باید مراقب ارزش‌های اسلامی، قرآنی و ولایی در عرصه‌های مختلف باشیم.

وی در ادامه با اشاره به تدابیر بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی در جنگ، گفت: امام خمینی (ره) دفاع را مردمی و بسیج عمومی اعلام کردند که با این کار پیروزی رزمندگان اسلام آغاز شد. در واقع امام خمینی (ره) با پیش‌بینی بسیج عمومی، همه معادلات نظامی جهان را به هم ریختند.

فرمانده سپاه انصارالمهدی (عج) استان زنجان با اشاره به اینکه دوران دفاع‌مقدس دستاوردهای مهم دیگری نیزبه دنبال داشت، خاطرنشان کرد: یکی دیگر از دستاوردهای دفاع‌مقدس، تقویت نیروی نظامی در حوزه‌های مختلف است و باید قدرت دفاعی جمهوری اسلامی تقویت شود و هر کس در داخل یا خارج از کشور بخواهد این قدرت تضعیف شود، خیانت به خون شهدا است.