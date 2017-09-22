آتش سوزی کارگاه تولیدی تخته و سه لای در آرپا درسی تبریز اطفا شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی آتش نشانی تبریز، عصر امروز طی اطلاع رسانی به سازمان آتش نشانی تبریز مبنی بر وقوع آتش سوزی در کارگاه تولیدی تخته و سه لای، ستاد فرماندهی سازمان گروه حریق ایستگاه شماره ۹ بسیج را به فرماندهی جنگی رهسپار محل حادثه کرد.

آتش پاد طالب نژاد مدیر عامل سازمان آتش نشانی تبریز با اعلام این خبر بیان داشت: عصر امروز طی این اطلاع رسانی به آتش نشانی تبریز، آتش نشانان بلافاصله به محل حادثه شتافته و شاهد وقوع آتش سوزی شدیدی در داخل و محیط کارگاه شدند که به شدت شعله های آتش از هر طرف زبانه می کشید و دود غلیظی نیز به همراه داشت.

وی درباره عملیات اطفاء حریق این حادثه گفت: بلافاصله آتش نشانان دلیر با استفاده از دستگاه های تنفسی و با تقسیم بندی گروهی، از چند جهت به آتش سوزی حمله ور شده و در کمترین زمان ممکن، حریق را تحت کنترل خود قرار درآوردند.

طالب نژاد با اشاره به وجود حرارت سنگین حاصل از این حریق افزود: حرارت حاصل از این حریق عملا ورود آتش نشانان به داخل کارگاه و کنترل و پیشگیری از حریق را با مشکل مواجه می کرد که آتش نشانان ایثارگر و جان برکف، با تلاشی مثال زدنی به داخل کارگاه نفوذ کرده و آتش سوزی را مهار کردند.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی ادامه داد: با توجه به اینکه در مجاورت این کارگاه چندین کارگاههای تولیدی نیز وجود داشتند، و احتمال سرایت آتش سوزی نیز به کارگاه های اطراف وجود داشت، آتش نشانان با کنترل سریع این حریق، سایر کارگاه های مجاور را از چنگال حریق نجات دادند.

وی خاطر نشان ساخت در اثر این حادثه، کارگاه دچار خسارات مالی جدی شده بود و خوشبختانه حوادث جانی نیز وجود نداشت.