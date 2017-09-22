همایش«شیرخوارگان حسینی» در تبریز برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، از صبح امروز جمعه همزمان با سراسر کشور مراسم «شیرخوارگان حسینی» در مصلی اعظم حضرت امام خمینی تبریز و با حضور پرتعداد شیرخوارگان و مادران آنها برگزار شد.

همایش «شیرخوارگان حسینی» به مناسبت اولین جمعه ماه محرم با حضور مادران و شیرخواران حسینی در تبریز برگزار شد.

همایش شیرخوارگان حسینی یکی از مراسم های مذهبی بزرگداشت عاشورا است که به یاد کودکان شهید روز عاشورا از سوی شیعیان در ایران و کشورهای دیگری همچون هند، پاکستان، بحرین، عراق، عربستان، ترکیه، افغانستان همه ساله در نخستین جمعه ماه محرم برگزار می شود.

این همایش از سال های آغازین دهه هشتاد در تهران آغار و به تدریج در همه شهرها نیز گسترش یافت به صورتی که امسال تقریبا در همه شهرهای ایران برگزار شد.