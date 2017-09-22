همراهی مردم کرمان در صرفه جویی بحران آب لازم است

به گزارش خبرنگار مهر آیت الله سید یحیی جعفری در خطبه های نماز جمعه کرمان با اشاره به هفته دفاع مقدس اظهار داشت: درابتدای جنگ تحمیلی در حالی که دنیا برای دفاع ما تسهیلات جنگی نمی فروخت با وجود کمبود سلاح ها و تجهیزات کافی با رهبری امام (ره) و ایمان و فداکاری مردم به دشمن سیلی محکمی زدیم و جنگ را پیروز شدیم.

نماینده ولی فقیه در استان کرمان با اشاره به اینکه امروز در زمینه تسلیحات نظامی بسیار پیشترفته هستیم افزود: دشمنان باید بدانند و می دانند که در صورت حمله به ایران شکست جبران ناپذیری خواهند خورد.

وی با اشاره به فرارسیدن ماه محرم گفت: هفته اول محرم به هفته امر به معروف و نهی از منکر معروف است و اگر این امر به طور صحیح اجرا شود بسیاری از مشکلات رفع خواهد شد.

آیت الله جعفری بیان داشت: افرادی به دلیل نداشتن بصیرت کافی امر به معروف و نهی از منکر را به گونه ای بیان میکنند که موجب دلسردی می شود.

امام جمعه کرمان با اشاره به یکی از دستورات امام حسین (ع) در خصوص قناعت تصریح کرد: قناعت به معنی کم مصرف کردن نیست بلکه به معنی درست مصرف کردن است و استان کرمان با بحران کم آبی بسیاری مواجه است و اگر این امر را به کار نبریم با تبعات زیادی در این حوزه مواجه می شویم.

نماینده ولی فقیه در استان کرمان با اشاره به صرفه جویی در مصرف آب افزود: در مصرف آب اسراف می کنیم در حالی که قاره اروپا در این امر صرفه جویی می کند و به قاره سبز معروف است.

آیت االله جعفری با اشاره به اینکه در مصرف برق نیز دچار افراط هستیم بیان داشت: در کشور ما چهار برابر سایر کشور ها برق مصرف می کند و باید در مصرف آب و برق صرفه جویی شود.

امام جمعه استان کرمان تصریح کرد: در زمینه بحران آب استان استاندار قدم های خوبی برداشته اند اما کافی نیست و مردم کرمان باید در این بحران همراهی و صرفه جویی کنند.

وی با اشاره به بازگشایی مدارس اظهار کرد: در اسلام جایگاه علم و دانش بسیار والا است و پیامبر می فرمایند، برهمه افراد تحصیل علم و دانش یک واجب الهی است.

نماینده ولی فقیه در استان کرمان ابراز داشت:یکی از تفاوت های حوزه های علمی و دانشگاه ها در گفت و گوی علمی است زیرا در حوزه های علمی بعد از تدریس دانشجویان با یکدیگر به مباحثه می پردازند و درس را تجزیه و تحلیل می کنند.

آیت الله جعفری با اشاره به اینکه گفتگوی علمی فهم را زیاد می کند، تصریح کرد: مسئولان آموزش و پرورش باید در زمینه تعلیم و تربیت جدی عمل کنند.