جدیدترین موضع گیری «ایلدریم» درباره همه پرسی اقلیم کردستان عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت، بنعلی ایلدریم نخست وزیر ترکیه در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد که کشورش از حقوق طبیعی خود درباره برگزاری همه پرسی استقلال کردستان عراق عقبگرد نخواهد کرد.

نخست وزیر ترکیه تاکید کرد: این همه پرسی به مساله امنیت ملی ترکیه مربوط می شود. ترکیه تصمیم گرفته تا از حقوق طبیعی خود که از کنوانسیون های بین المللی و دوجانبه سرچشمه می گیرد استفاده کرده و هیچ درنگی در این خصوص نخواهد داشت.

وی همچنین بار دیگر از بارزانی خواست تا برگزاری همه پرسی استقلال اقلیم کردستان عراق را لغو کرده و تصریح کرد که برگزاری این همه پرسی به سود مردم اقلیم کردستان نخواهد بود.

ایلدریم در ادامه سخنان خود مشمول کردن کرکوک برای برگزاری همه پرسی را نیز به فاجعه ای مصیبت بار توصیف کرد.