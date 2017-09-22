توافق برای جایگزینی نیروهای ترکیه به جای آمریکا در پایگاه قطری

به گزارش خبرگزاری مهر، رای الیوم از توافق سه جانبه آمریکا، قطر و ترکیه برای جایگزینی نیروهای ترکیه ای به جای نظامیان آمریکا در پایگاه العدید پرده برداشت و اعلام کرد: تصمیماتی برای خروج نظامیان آمریکایی از پایگاه العدید در میان توافقی اعلام نشده میان واشنگتن و دولت ترکیه برای جایگزین کردن نیروهای ترکیه به همان تعداد و با وظایف دفاعی در همان پایگاه مخابره شده است.

یک منبع آگاه به رای الیوم فاش کرد: فرصت برای توافق سه جانبه میان قطر، آمریکا و ترکیه برای تخلیه پایگاه العدید از سوی نظامیان آمریکایی و جایگزین شدن نیروهای ترکیه ای به جای آنها مهیا شده است.

رای الیوم نوشت: جزییات این توافق فاش نشده است اما گزارش ها از عقب نشینی برنامه ریزی شده و منظم نیروهای آمریکایی حکایت دارد. برخی منابع نیز از باقی ماندن مستشاران آمریکایی در این پایگاه قطری و برنامه ای دو ساله برای جایگزینی نیروهای ترکیه ای به جای آمریکایی حکایت دارد موضوعی که در پشت پرده جریان دارد.