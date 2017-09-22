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۳۱ شهریور ۱۳۹۶، ۱۴:۰۰

رای الیوم فاش کرد؛

توافق برای جایگزینی نیروهای ترکیه به جای آمریکا در پایگاه قطری

توافق برای جایگزینی نیروهای ترکیه به جای آمریکا در پایگاه قطری

یک رسانه عرب زبان به نقل از منابع آگاه از توافق پشت پرده برای جایگزینی نیروهای ترکیه به جای آمریکایی در پایگاه العدید قطر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رای الیوم از توافق سه جانبه آمریکا، قطر و ترکیه برای جایگزینی نیروهای ترکیه ای به جای نظامیان آمریکا در پایگاه العدید پرده برداشت و اعلام کرد: تصمیماتی برای خروج  نظامیان آمریکایی از پایگاه العدید در میان توافقی اعلام نشده میان واشنگتن و دولت ترکیه برای جایگزین کردن نیروهای ترکیه به همان تعداد و با وظایف دفاعی در همان پایگاه مخابره شده است.

یک منبع آگاه به رای الیوم فاش کرد: فرصت برای توافق سه جانبه میان قطر، آمریکا و ترکیه برای تخلیه پایگاه العدید از سوی نظامیان آمریکایی و جایگزین شدن نیروهای ترکیه ای به جای آنها مهیا شده است.

رای الیوم نوشت: جزییات این توافق فاش نشده است اما گزارش ها از عقب نشینی برنامه ریزی شده و منظم نیروهای آمریکایی حکایت دارد. برخی منابع نیز از باقی ماندن مستشاران آمریکایی در این پایگاه قطری و برنامه ای دو ساله برای جایگزینی نیروهای ترکیه ای به جای آمریکایی حکایت دارد موضوعی که در پشت پرده جریان دارد.

کد مطلب 4094460

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