هفته دفاع مقدس نماد پایداری ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین سید مجید شرفی در خطبه های نماز عبادی سیاسی جمعه این هفته شادگان که در محل مسجد حضرت امیرالمومنین(ع) برگزار شد، اظهار کرد: هفته دفاع مقدس، یادآور رشادت‌ها و از جان‌گذشتگی‌های ملت انقلابی ایران در دفاع از کیان اسلام و میهن اسلامی است و هفته دفاع مقدس فرصت مناسبی برای انتقال ارزش‌های این دوره پر افتخار انقلاب اسلامی به نسل جوان است.



وی با بیان اینکه هفته دفاع مقدس یک دوره تاریخی بسیار مهم، فراموش نشدنی و بی نظیر در تاریخ انقلاب اسلامی ایران است، گفت: هفته دفاع مقدس یادآور روزهای طلایی و افتخارآفرین ملت ایران است که با اراده پولادین در برابر تمام دنیای کفر ایستادند.



خطیب جمعه شادگان در ادامه خطبه های خود با اشاره به ماه مهر ماه و آغاز سال تحصیلی جدید و بازگشایی مدارس افزود: آغاز سال تحصیلی جدید بهار تعلیم و تربیت بوده و نمادی از تلاش و کوشش علمی و فرهنگی است.



وی افزود: مسئولیت معلمان و فرهنگیان در جهت تقویت انگیزه فرزندان به تحصیل بسیار مهم و حیاتی است و آنها باید روحیه اعتماد به نفس و خود باوری را در دانش آموزان ایجاد کنند.



حجت الاسلام شرفی بیان کرد: معلمان باید در زمینه تقویت خلاقیت، نوآوری و استعداد یابی در دانش آموزان تلاش کنند ودر این راه نیز نقش خانواده ها به عنوان مکمل مدرسه و معلمان مهم است.



وی در بخش دیگری از خطبه های خود به سخنان سخیف و جاهلانه رئیس جمهور آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل، اشاره کرد و گفت: سخنان نسنجیده ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل ناشی از ناتوانی و شکست های مکرر سیاست های کاخ سفید در مقابل ملت، دولت و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.



خطیب جمعه شادگان ادامه داد: موضعگیری جدی رئیس جمهور و وزیر امور خارجه کشورمان در این خصوص حکیمانه، قاطع، شفاف و منطبق بر مصالح و منافع ملی بود.



وی ضمن تشکر از سخنرانی رئیس جمهور کشورمان گفت: سخنرانی رئیس جمهور اسلامی ایران نشان داد هر گونه اقدام و حرکتی بخواهد انجام شود جمهوری اسلامی به صورت متناسب پاسخ آن را خواهد داد.



حجت الاسلام شرفی در فراز دیگری از خطبه های خود با اشاره به روز پنجم مهرماه سالروز شکست حصر آبادان اشاره کرد و افزود: شکست حصر ابادان یک معجزه الهی بود و در زمانی که رزمندگان و نیروهای دفاعی ایران اسلامی از کمترین تجهیزات نظامی برخوردار بودند، توانستند با ایمان، اخلاص و اعتقاد قلبی به خداوند، محاصره آبادان را بشکنند و دشمن متجاوز را از منطقه دور کرده و شکست سختی بر پیکره رژیم بعثی عراق وارد کنند.



وی یادآور شد: ایمان، ولایتمداری، تفکر بسیجی، اتحاد و مردمی بودن این دفاع مقدس رمز شکست حصر آبادان و مقاومت این شهر بود.



خطیب جمعه شادگان در پایان خطبه های خود با اشاره به ماه محرم گفت: این ایام حزن و عزاداری سیدالشهدا(ع) است و باید در نشست ها پیام این ماه را تببین کنیم و از فرصت ماه های محرم و صفر برای بالابردن سطح آگاهی و بصیرت مردم استفاده کنیم.



وی همچنین با اشاره به اینکه مهمترین پیام عاشواری حسینی امر به معروف و نهی از منکر در جامعه اسلامی است ، گفت: اگر این دو فریضه بزرگ الهی در جامعه زنده باشد، دین و عزت و شرافت مردم حفظ می‌شود.