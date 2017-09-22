کارگر شهرداری شاهرود جان باخت/ علت برخورد با تانکر آب

حمیده محبی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تائید خبر درگذشت یک کارگر شهرداری شاهرود، بیان کرد: این کارگر صبح جمعه در حال آبیاری فضای سبز خیابان کارون شاهرود بود که دچار حادثه شد.

وی افزود: این حادثه زمانی رخ داد که مرحوم احسانفر پس از قرار دادن شلنگ آب رسانی در باغچه خطاب به راننده تانکر درخواست جابجایی خودرو می کند، اما نامبرده تعادل خود را از دست داده و با کامیون حامل آب برخورد می کند.

سخنگوی شورای شهر شاهرود گفت: علت مرگ برخورد سر و گردن وی با تانکر آبرسانی عنوان شده است.

محبی بیان کرد: به دلیل جراحات وارده متاسفانه عملیات اورژانسی برای این کارگر شهرداری بی نتیجه ماند و وی همزمان با صبح جمعه درگذشت.