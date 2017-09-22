به گزارش خبرنگار مهر، مردم شهرهای مختلف لرستان در واکنش به سخنان نابخردانه رئیس جمهور آمریکا در اجلاس سازمان ملل پس از اقامه نماز جمعه در مصلاهای استان، راهپیمایی کردند و شعار «مرگ بر آمریکا» را سر دادند.

بر اساس این گزارش، راهپیمایی مردم شهرستان خرم آباد با حضور نماینده ولی فقیه در لرستان، مدیران دستگاه های اجرایی و روحانیون از محل مصلای الغدیر خرم آباد تا بیمارستان شهدای عشایر این شهر برگزار شد.

آیت الله سید احمد میرعمادی نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد در این رابطه با تاکید بر اینکه برگزاری این راهپیمایی ها و حضور مردم در آنها اثر بخش است، افزود: راهپیمایی مردم نشانه بصیرت و دشمن شناسی مردم است.

وی با بیان اینکه آمریکایی ها قابل اعتماد نیستند و ما باید راه خودمان را برویم، تصریح کرد: رئیس جمهور آمریکا از شدت درد و ناراحتی به خاطر شکست های پی در پی سیاست های آمریکا در منطقه این سخنان نابخردانه را مطرح کرده است.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد یادآور شد: ملت و دولت ایران در این ماجرا متحد و منسجم هستند، رئیس جمهور کشورمان نیز در سازمان ملل و امروز در رژه نیروهای مسلح سخنان قاطعی را در این خصوص ایراد کردند.

بر اساس این گزارش؛ این راهپیمایی با برنامه ریزی شورای هماهنگی سازمان تبلیغات اسلامی در سراسر کشور از جمله لرستان برگزار شد.