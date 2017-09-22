مجالس و محافل ماه محرم باعث پیوند مردم و فرهنگ عاشورا شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی هاشمی‌نژاد در خطبه‌های امروز نماز جمعه عسلویه با گرامیداشت حلول ماه محرم ماه پیروزی خون بر شمشیر و ماه عزای اهل بیت و سرور و سالار شهیدان اظهار داشت: امر به معروف و نهی از منکر از اهمیت زیادی برخوردار است ولی متاسفانه این واجب درجامعه کمرنگ است.

وی اضافه کرد: اگر چه انجام این فریضه دارای شرایطی است که شاید این شرایط در صحنه اجتماع محقق نشود اما در محیط کوچک خانواده که می‌شود اجرا کرد و به فرزندان و خانواده خود امر و نهی کرد.

امام جمعه عسلویه افزود: در ماه محرم مجالس و محافلی برپا است؛ این تجمعات باید با هدف و انگیزه متعالی باشد. باید پیوندی بین ما و عاشورا ایجاد شود تا اگر مسیری درست نمی‌رویم راه خود را اصلاح کنیم و اگر حسینی و عاشورایی فکر می‌کنیم بدون ملاحظه باید امر به معروف و نهی از منکر کنیم.

لزوم ترویج ارزش‌های دفاع مقدس

وی در خطبه دوم با تبریک هفته دفاع مقدس بیان کرد: دفاع مقدس روزهای حماسه‌ساز و تاریخی است که ملت ما آفرید. یاد شهدا، جانبازان، ایثارگران و رزمندگان و آزادگان را گرامی می‌داریم و تقدیر می‌کنیم از خانواده‌های این عزیزان که غیرت از خود نشان دادند. ما مدیون و بدهکار آنها هستیم.

هاشمی‌نژاد شروع سال تحصیلی جدید را تبریک گفت و اظهار امیدواری کرد که مسئولان آموزش و پرورش تمهیدات لازم اندیشیده باشند که معلمین به موقع و سر وقت در کلاس‌های درس حاضر شوند.

امام جمعه عسلویه سالروز شکست حصر آبادان در عملیات ثامن الائمه و پیروزی رزمندگان را تبریک گفت و به شهیدان این عملیات ادای احترام کرد.

ترامپ باید درمان شود

وی به سخنان گستاخانه ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل اشاره کرد و افزود: ترامپ سخنان نابخردانه و جاهلانه‌ای راجع به ایران گفت.

هاشمی‌نژاد ادامه داد: همه روسای جمهور آمریکا در دشمنی با کشور ما حرف زده‌اند. این یکی با شدت بیشتر این دشمنی را اظهار می‌کند. این آقا را ببرند درمان کنند، برای خودشان خوب نیست و مایه آبروریزی برای کشور و ملتشان است؛ از این بابت که ماهیت زشت و پلشت خود را نشان داد. ما خوشحالیم از دشمن غیر از این انتظاری نیست، اگر غیر از این باشد باید تعجب کرد.

نمازگزاران عسلویه پس از اقامه نماز با تجمع و سر دادن شعارهای کوبنده سخنان گستاخانه ترامپ را محکوم کردند.