استکبار به دنبال ایجاد خاورمیانه جدید برای براندازی نظام است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد مختاری در خطبه های نماز جمعه ضمن تسلیت ایام محرم الحرام، اظهار کرد: امام حسین (ع) از عاقل ترین انسان های بر روی کره زمین بود چراکه هر چه داشته در راه خداووند متعال گذاشته و از هیچ چیز در راه رضایت خداوند دریغ نکرده است.

وی با بیان اینکه انسان عاقل از راه تقوا و بندگی خداوند منحرف نمی شود، افزود: عشقی که پشتوانه عقلی داشته باشد پشیمانی ندارد همچون اهل بیت (ع) که در راه رضایت خداوند عقل و عشق خود را باهم بکار می گرفتند.

امام جمعه موقت شهرستان بیرجند با اشاره به اینکه عشق به خداوند انسان را به درای هستی متصل می کند، گفت: ایمان قوی به خداوند داشتن اساس اصلی زندگی انسان است.

وی با تاکید بر غنیمت شمردن ایام عزاداری محرم توسط مردم، هیئت های مذهبی و روحانیون، عنوان کرد: باید همواره در جهت غنی سازی فرهنگی و تکامل یافتگی در این ایام تلاش کنیم.

حجت الاسلام مختاری با بیان اینکه آدمی باید در کوره معارف محرم پخته شود و تنها به گرم شدن با گریه و عزاداری اکتفا نکند، بیان کرد: عزاداری ایام محرم را باید با مهدویت گره زد.

وی با اشاره به اینکه تشکیل جامعه اسلامی به معنای واقعی آن با کسب آمادگی در ماه های محرم و صفر محقق می شود، اظهار داشت: امام مهدی (عج) برای ظهور و طراحی پایه های تمدن اسلامی منتظر رشد و تکامل یافتگی انسان است.

امام جمعه موقت شهرستان بیرجند با ابراز خرسندی از انتخاب شدن نماینده ولی فقیه در استان به عنوان امام جمعه شهرستان بیرجند، افزود: با انتخاب شدن امام جمعه شهرستان بیرجند تکلیف مردم استان روشن شد و همواره در راه نماینده ولی فقیه و امام جمعه که حجت بر مردم است قدم خواهیم گذاشت.

وی با بیان اینکه سخنان برخی از مسئولین طی سال گذشته مردم استان را آزرده خاطر کرده است، گفت: خوشبختانه مردم استان از تغییراتی که در نظام اداری استان رخ داده است خرسند شده اند.

حجت الاسلام مختاری با اشاره به اینکه استان خراسان جنوبی ظرفیت ها و پتانسیل های بسیار خوبی را دارد، عنوان کرد: باید از تمامی ظرفیت های استان در جهت رفع مشکلات مردم استفاده کرد.

وی با اشاره به اعلام آمادگی آستان قدس رضوی برای سرمایه گذاری در استان، بیان کرد: اقتدار جمهوری اسلامی ایران مدیون تلاش و مجاهدت های نیروهای مسلح است لذا نباید در جهت تضعیف این نیروهای جهادی سخنی زده شود.

امام جمعه موقت شهرستان بیرجند با بیان اینکه قدرت نظامی جمهوری اسلامی ایران در مقابل دشمن حرف برای گفتن دارد، اظهار داشت: سخنان زشت و بی ادبانه ترامپ به دلیل ناکامی و کمبود او از مردم قوی، نیروهایی مقتدر و رهبری کارآمد بوده است.

وی با اشاره به اینکه هدف اصلی دشمن ساقط کردن اسلام و ایران است، افزود: استکبار به دنبال ایجاد خاورمیانه جدید برای براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران است.

حجت الاسلام مختاری با بیان اینکه خوشبختانه با تمام هنجارشکنی های دشمن کشور ایران حرف خود را به کرسی نشانده است، گفت: آمریکا باید از مردم ما عصبانی باشد و در این عصبانیت بمیرد.

وی ادامه داد: با توجه به آغاز سال تحصیلی جدید آموزش و پرورش نقشی تعیین کننده در آینده فرزندان این مرز و بوم دارد لذا باید تمام تلاش خود را در جهت تعلیم و تربیت فرزندان ایران داشته باشد.

امام جمعه موقت شهرستان بیرجند با اشاره به اینکه سند 2030 با اقدار مقام معظم رهبری از دستور کار خارج شده است، عنوان کرد: امروز آموزش و چرورش با ایجاد یک سند تحولی کارشناسی و بومی باید پایه های تعلیم و تربیت را به سمت تحول کشور ببرند.