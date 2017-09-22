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۳۱ شهریور ۱۳۹۶، ۱۵:۰۰

پس از اقامه نمازجمعه تبریز انجام شد

راهپیمایی محکومیت اظهارات ضد ایرانی رئیس جمهور آمریکا در تبریز

راهپیمایی محکومیت اظهارات ضد ایرانی رئیس جمهور آمریکا در تبریز

تبریز - راهپیمایی محکومیت اظهارات ضد ایرانی رئیس جمهور آمریکا در تبریز برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نمازگزاران تبریزی در انزجار از سخنان ترامپ پس از اقامه نمازجمعه تبریز راهپیمایی کردند.

نمازگزاران تبریزی همزمان با آغاز ماه محرم، و آغاز هفته دفاع مقدس پس از اقامه نماز جمعه در پاسخ به سخنرانی ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در سازمان ملل علیه ملت ایران، از مقابل مصلی اعظم امام خمینی تا میدان ساعت راهپیمایی کردند.

شعارهای مرگ بر آمریکا، مرگ بر انگلیس، مرگ بر اسرائیل و هیهات من الذله و مرگ بر آل ‌سعود از جمله شعارهای مردم در این راهپیمایی بود.

یکی از نکات جالب این راهپیمایی حضور پررنگ جوانان و نسل جدید انقلاب بود.

کد مطلب 4094533

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