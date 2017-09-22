همایش توسعه پایدار و بهره وری اهر برگزار می شود

زاهد محمودی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: همایش توسعه پایدار و بهره وری با موضوعات و محورهای مختلف در راستای تحقق منویات مقام معظم رهبری به میزبانی شهرستان اهر به صورت منطقه ای در ۱۱ آبان ماه سال جاری در دانشگاه پیام نور اهر برگزار خواهد شد.

رئیس همایش توسعه پایدار و بهره وری، محورهای همایش را اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشغال و توسعه پایدار و بهره‌وری، جایگاه توسعه پایدار و بهره‌وری در برنامه ششم توسعه اقتصادی کشور، نقش دانشگاه‌ها و مراکز علمی درارتقاء بهره‌وری و توسعه پایدار، سازوکارهای ارتقاء بهره‌وری در بخش منابع انسانی، صنعت، نیرو، پزشکی، مهندسی، خدمات عمومی و کشاورزی ذکر کرد.

محمودی اضافه کرد: زمینه‌های ارتقاء بهره‌وری اجتماعی، فرهنگی و حقوقی با تاکید بر نهاد خانواده، نقش فناوری‌های نوین، خلاقیت و رقابت‌پذیری در بهره‌وری و توسعه پایدار، سنجش وضعیت سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و خصوصی بر اساس مؤلفه‌های بهره‌وری و توسعه پایدار، نقش آموزش، فرهنگ، ساختار سازمانی و سبک مدیریت در بهره‌وری، معنویات، اخلاق و ویژگی‌های روانشناسی در بهره‌وری و سنجش و ارزیابی الگوهای روابط متقابل بهره‌وری و توسعه پایدار از دیگر محورهای این همایش است.

اهمیت بالای صنعت گردشگری و توریسم در توسعه اهر

وی بابیان اینکه تبریز به عنوان پایتخت گردشگری جهان اسلام در سال ۲۰۱۸ انتخاب شده و همچنین چند شهر استان از جمله اهر بعنوان شهر پایلوت با هدف گردشگری تعیین شده است بیان داشت: با توجه به اهمیت بالای صنعت گردشگری و توریسم و جذب سرمایه گذار در پیشرفت و توسعه منطقه، مقرر شد تا تبریز ۲۰۱۸ و نقش آن در ارتقاء و توسعه صنعت گردشگری و اشتغالزایی در منطقه یکی دیگر از محورهای همایش توسعه پایدار و بهره وری قرار بگیرد.

فرماندار شهرستان اهر تاکید کرد: انتخاب شهرستان اهر به عنوان محور گردشگری تبریز ۲۰۱۸ علاوه بر اینکه زمینه توسعه گردشگری و سرمایه گذاری را فراهم می کند بلکه با استفاده از ظرفیت های تبریز ۲۰۱۸ که آذربایجان شرقی میزبان گردشگران خارجی خواهد بود در زمینه اشتغال نیز می توان قدم هایی برداشت و منطقه ارسباران و اهر با وجود پتانسیل های خدادادی می تواند در جذب سرمایه گذاران و اشتغال به خوبی ایفای نقش کند.

ظرفیت های گردشگری اهر معرفی شود

محمودی برگزاری همایش توسعه پایدار و بهره وری را گامی مهم و علمی در تحقق اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال در منطقه ارسباران و شهرستان اهر دانست و گفت: اصلی ترین درآمد اغلب کشورها از طریق صنعت توریسم و گردشگری تامین می شود به طوری که شاید زیبایی های منطقه ارسباران و به ویژه شهرستان اهر کمتر از سایر مناطق گردشگری نباشد ولی به جهت جذب گردشگران نیازمند معرفی بیشتر جاذبه های گردشگری منطقه هستیم.

رئیس همایش توسعه پایدار و بهره وری در پایان تاکید کرد: تبریز ۲۰۱۸ نقطه عطفی در شناساندن ظرفیت ها و پتانسیل های آذربایجان شرقی و همچنین شهرستان اهر به گردشگران بوده که در این همایش مورد توجه قرار می گیرد امیدواریم شاهد اثرات مثبت این رویداد مهم در منطقه ارسباران و اهر باشیم و در این راستا از مسئولین مربوطه تبریز ۲۰۱۸ برای سخنرانی در همایش توسعه پایدار و بهره وری دعوت خواهد شد.