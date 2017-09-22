فریضه امر به معروفی و نهی از منکر احیا شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار ناصر اصلانی ظهر جمعه در جمع نمازگزاران ارومیه با بیان اینکه اگر امروز در جامعه اسلامی امربه معروف و نهی از منکر را جدی نگیریم، دشمنان از این فرصت نهایت استفاده را می برند افزود: باید علاوه بر احیای این فریضه، آن را به نسل های بعد نیز منتقل کنیم.

وی ادامه داد: وی اضافه کرد: شعار ما انقلابی هستیم را تا زمانی که پرچم سیدالشهدا (ع) پابرجاست باید ادامه دهیم تا فرهنگ عاشورایی و امر به معروف و نهی از منکر هر روز بیش از روز گذشته در جامعه اسلامی همه گیر شود.

وی با اشاره به اینکه ایثار و شهادت و جانفشانی این مردم غیور برای همیشه در یاد تاریخ و مردم می ماند، اظهار کرد: دشمنان انقلاب اسلامی هشت سال جنگ خانمان سوز را به نظام جمهوری اسلامی ایران تحمیل کردند ولی اقتدار ایران باعث شکسته شدن ارتش کفر شد و همه در سایه نیروهای بسیج و سپاه و ارتش و اتحاد آنها بوده است.

فرمانده انتظامی آذربایجان غربی بیان کرد: شهدا درخت تنومند جمهوری اسلامی را با خون خود آبیاری کردند تا این عظمت مسلمانان و مومنان به جهانیان صادر شود.

دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر آذربایجان غربی گفت: اسرائیل غاصب و آمریکای جنایتکار هیچ وقت دست از دشمنی جمهوری اسلامی ایران برنخواهد داشت و هر لحظه در حال ضربه به اسلام و مسلمانان هستند که امر به معروف و نهی از منکر مهمترین سد مقابله با تلاش آنها به ویژه در حوزه تهاجم فرهنگی است.