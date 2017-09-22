استکبار جهانی با طرح موضوع استقلال کردستان در صدد ایجاد فتنه است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدرضا ناصری در خطبه های این هفته نمازجمعه یزد با گرامیداشت ایام هفته دفاع مقدس و همزمانی آن با فرا رسیدن ماه محرم الحرام اظهار داشت: همانگونه که امام راحل نیز فرمودند؛ این محرم و صفر است که اسلام را زنده نگه داشته است.

وی با تاکید بر لزوم بهره گیری از این ایام و تلاش برای ترویج فرهنگ عاشورا بیان کرد: مراسم سوگواری امام حسین (ع) مذهب تشیع را بیمه کرده و به واقع اصلی ترین عامل حفظ مکتب تشیع، فرهنگ و مکتب عاشورا است.

ناصری تصریح کرد: همانگونه که ائمه اطهار نیز تاکید داشته اند، عزاداری عاشورا تنها نباید جنبه عزاداری و گریستن داشته باشد بلکه باید جنبه های سیاسی آن نیز حفظ شود و از ظرفیت این مراسم برای جلوگیری از آسیب به دین اسلام و مکتب تشیع استفاده شود.

امام جمعه یزد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سفر رییس جمهور به نیویورک و سخنان سخیف ترامپ در سازمان ملل بیان کرد: آمریکا از ایران عصبانی است و این در سخنان رییس جمهور آمریکا هویدا بود و علت این عصبانیت نیز پیشرفتهای هر روزه ملت ایران است.

ناصری یادآور شد: آمریکا در طول چند دهه گذشته به رغم همه فتنه هایی که برای ایران رقم زد، در دستیابی به اهداف خود ناکام ماند و این ناکامی عامل عصبانیت آمریکا از ایران است.

وی خاطرنشان کرد: یکی از جدیدترین برنامه های استکبار جهانی برای نا امن کردن منطقه و وارد آوردن آسیب به ایران و کشورهای همسایه آن، طرح موضوع استقلال کردستان است.

خطیب جمعه یزد تاکید کرد: استکبار جهانی با طرح این موضوع در صدد ایجاد فتنه جدید در منطقه است.

ناصری در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر بهره گیری لازم از ایام عزاداری ماه محرم برای ترویج فرهنگ عاشورا تصریح کرد: دشمن در صدد ایجاد شبهه در دین و مکتب تشیع است بر این اساس لازم است ضمن پاسخگویی به شبهات، راه سواستفاده بر دشمنان دین بسته شود.