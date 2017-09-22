فرهنگ عاشورایی در جامعه تبیین شود

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا عبدالرحمن خلیفه زاده ظهر جمعه در جمع نمازگزاران بوکان اظهارداشت: هفته دفاع مقدس هم باید مانند محرم زنده نگه داشته شود چون در دوران ۸ سال دفاع مقدس رزمندگان با پیروی از رهبری هوشمندانه امام خمینی(ره) در برابر دشمنی که به صورت متحد با کشورهای منطقه وارد جنگ شده بودند، امام حسین (ع) را الگوی خود قرار دادند و حسینی وار جنگیدند.

وی ادامه داد: ماه محرم فرصت مناسبی برای انتقال فرهنگ اسلامی و دینی به مردم به ویژه به نسل جوان و نوجوان است که باید با انجام برنامه‌های مختلف جوانان را با دین اسلام که دین رحمانیت است آشنا کرد.

خطیب نماز جمعه بوکان با اشاره به امر به معروف و نهی از منکر ادامه داد: وظیفه هر مسلمانی است که امر به معروف و نهی از منکر کند و به درستی و اصولی دیگران را هم به این کار تشویق کند نه با خشونت که دشمنان از آن به اسلام خشن نام ببرند.

وی در بخش دیگری از خطبه‌های نماز جمعه امروز با اشاره به برگزاری انتخابات کردستان عراق خاطر نشان کرد: اقلیم کردستان باید از برگزاری این همه پرسی بپرهیزد چون به ضرر دولت ایران و عراق است بلکه باید با رایزنی مشکلات را حل کنند.