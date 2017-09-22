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۳۱ شهریور ۱۳۹۶، ۱۵:۵۰

مجلس اعلای عراق:

وحدت عراق ضروری است/اولویت آزادسازی اراضی از داعش است

وحدت عراق ضروری است/اولویت آزادسازی اراضی از داعش است

مجلس اعلای اسلامی عراق ضمن تاکید بر وحدت این کشور، اولویت ملی را آزادسازی اراضی باقیمانده تحت اشغال داعش دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه، مجلس اعلای اسلامی عراق با صدور بیانیه ای اعلام کرد: اولویت ملی آزادسازی همه اراضی عراق از لوث داعشی هاست و ما مخالفت قاطع خود را با هر گرایشی که نقشه اولویت های را تغییر دهد، اعلام می کنیم. وحدت عراق ضروری است و ما اجازه نخواهیم داد که  وحدت ملی از بین برود و مخالف هر اقدامی ضد وحدت عراق و دخالت در امور داخلی آن از سوی هر طرفی به هر بهانه ای هستیم.

در این بیانیه آمده است: همه باید به قانون اساسی توجه کنند و اجازه تعدی از آن را نمی دهیم. ما دست خود را به سوی همه دوستان برای حفظ امنیت و ثبات منطقه با همکاری و گفتگو دراز می کنیم.

مجلس اعلا بیان کرد: اصول جاودانی که مکتب کربلا ایجاد کرد تضمینی برای تحقق وحدت ما و رهایی مردم ما فروپاشی است.

کد مطلب 4094561

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