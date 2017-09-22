وحدت عراق ضروری است/اولویت آزادسازی اراضی از داعش است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه، مجلس اعلای اسلامی عراق با صدور بیانیه ای اعلام کرد: اولویت ملی آزادسازی همه اراضی عراق از لوث داعشی هاست و ما مخالفت قاطع خود را با هر گرایشی که نقشه اولویت های را تغییر دهد، اعلام می کنیم. وحدت عراق ضروری است و ما اجازه نخواهیم داد که وحدت ملی از بین برود و مخالف هر اقدامی ضد وحدت عراق و دخالت در امور داخلی آن از سوی هر طرفی به هر بهانه ای هستیم.

در این بیانیه آمده است: همه باید به قانون اساسی توجه کنند و اجازه تعدی از آن را نمی دهیم. ما دست خود را به سوی همه دوستان برای حفظ امنیت و ثبات منطقه با همکاری و گفتگو دراز می کنیم.

مجلس اعلا بیان کرد: اصول جاودانی که مکتب کربلا ایجاد کرد تضمینی برای تحقق وحدت ما و رهایی مردم ما فروپاشی است.