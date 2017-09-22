آلمان ضمانت نامه های بازرگانی خود به ترکیه را کاهش داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، سخنگوی دولت آلمان از تصمیم دولت مرکل برای کاهش سقف ضمانتنامه دولتی «هرمس» این کشور برای صادرات کالا به ترکیه در سال ۲۰۱۷ به رقم ۱.۵ میلیارد دلار خبر داد.

با توجه به این تصمیم دولت آلمان پیش بینی می شود صادرات کالا از این کشور به مقصد ترکیه تا حدی زیادی کاهش پیدا کند.

لازم به ذکر است پیشتر رقم ضمانت هرمس دولت آلمان برای صادرات کالا به ترکیه حدود ۱.۸ میلیارد دلار بود که با این تصمیم جدید برلین، این رقم حدود ۳۰۰ میلیون دلار کاهش یافته است.

گفتنی است هرمس ضمانتنامه دولتی آلمان به حساب می آید که برلین برای کالاهای صادراتی به صادر کنندگان آلمان می دهد تا در صورت بدحسابی و یا رخداد هرگونه مشکلی در بازگرداندن پول از سوی وارد کننده کشور مقابل، صادر کننده بتواند پول کالای خود را از دولت آلمان دریافت کند.